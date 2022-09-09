Шесть посещений Квебека королевой Канады

Королева Канады Елизавета Вторая побывала в Квебеке шесть раз

Поездки королевы Елизаветы Второй в Квебек – не все они были радостными, но каждая оставила свой след.

Королева Елизавета II, скончавшаяся в четверг в возрасте 96 лет, считается монархом, который совершил больше всех поездок по миру. В числе стран, которые она посетила, есть, конечно, и Канада, верховным правителем которой она была долгие годы.

В Канаде королева побывала двадцать два раза, но в Квебек заезжала лишь шесть раз. Вот все её поездки:

1951 – Принцесса прилетела в Канаду в гости 30 октября 1951 года. В Дорвале её и герцога Эдинбургского встречали генерал-губернатор (вице-король, лицо, представлящее королескую власть в Канаде) фельдмаршал Гарольд Александр и премьер-министр Канады Луи Сен-Лоран. Визит принцессы Елизаветы продлился пять недель, она объехала страну вдоль и поперёк.

Принцесса прилетела в Канаду в гости 30 октября 1951 года. В Дорвале её и герцога Эдинбургского встречали генерал-губернатор (вице-король, лицо, представлящее королескую власть в Канаде) фельдмаршал Гарольд Александр и премьер-министр Канады Луи Сен-Лоран. Визит принцессы Елизаветы продлился пять недель, она объехала страну вдоль и поперёк. 1959 – Уже королева Елизавета Вторая прибывает в Канаду на яхте. Она и муж провели много экскурсий. Но главной целью визита стало открытие Морского пути – обводного канала, который позволил океанским кораблям обходить пороги Святого Лаврентия и доходить до Больших озёр, что резко изменило роль в экономике многих городов, расположенных ниже по течению реки, включая Торонто. Канал был торжественно открыт 26 июня 1959 года, королевой и американским президентом Дуайтом Д. Эйзенхауэром.

Уже королева Елизавета Вторая прибывает в Канаду на яхте. Она и муж провели много экскурсий. Но главной целью визита стало открытие Морского пути – обводного канала, который позволил океанским кораблям обходить пороги Святого Лаврентия и доходить до Больших озёр, что резко изменило роль в экономике многих городов, расположенных ниже по течению реки, включая Торонто. Канал был торжественно открыт 26 июня 1959 года, королевой и американским президентом Дуайтом Д. Эйзенхауэром. 1964 – Королевская чета прибывает в город Квебек 10 октября и намеревается пробыть неделю, но в день прибытия, 10 октября, в Квебеке вспыхивают беспорядки, ситуация накалена, присутствие королевы обостряет обстановку, и через день королева уезжает в Оттаву.

Королевская чета прибывает в город Квебек 10 октября и намеревается пробыть неделю, но в день прибытия, 10 октября, в Квебеке вспыхивают беспорядки, ситуация накалена, присутствие королевы обостряет обстановку, и через день королева уезжает в Оттаву. 1967 – В год празднования первого века существования Канадской конфедерации самым важным событием в рамках празднеств стала всемирная выставка “Экспо-67”, которую украсило посещением многих лидеров самых разных стран. Королева Елизавета Вторая приняла участие в самых разных мероприятиях, но посещение выставки стало знаменательным событием.

В год празднования первого века существования Канадской конфедерации самым важным событием в рамках празднеств стала всемирная выставка “Экспо-67”, которую украсило посещением многих лидеров самых разных стран. Королева Елизавета Вторая приняла участие в самых разных мероприятиях, но посещение выставки стало знаменательным событием. 1976 – Олимпийские игры. 17 июля 1976 года королева принимает участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Монреалеоже Руссо. После этой даты Елизавета II 16 раз возвращалась в Канаду, в том числе один раз в Квебек-Сити, но после Олимпийских игр она ни разу не ступала в Монреаль.

Олимпийские игры. 17 июля 1976 года королева принимает участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Монреалеоже Руссо. После этой даты Елизавета II 16 раз возвращалась в Канаду, в том числе один раз в Квебек-Сити, но после Олимпийских игр она ни разу не ступала в Монреаль. 1987 – 21 октября Королева прибывает в аэропорт города Квебек, где её встречают генерал-губернатор и премьер-министр Квебека. Королева посещает несколько городов в Нижнем-Сен-Лоране, затем отправляется в Оттаву. В своих выступлениях в Квебеке она подчёркивает роль провинции, отдельные качества квебекского народа, но делает упор на единство страны. Визит канадское правительство устроило в рамках нарастающей политической борьбы и усиливающегося влияние сторонников независимости Квебека.