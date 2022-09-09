Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Общество История Шесть посещений Квебека королевой Канады
Elizabeth
Улыбка королевы.

Шесть посещений Квебека королевой Канады

Megan Jorgensen Сен 9, 2022 История, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Политика, Путешествия, туризм Оставить комментарий 56 Просмотров

Королева Канады Елизавета Вторая побывала в Квебеке шесть раз

Поездки королевы Елизаветы Второй в Квебек – не все они были радостными, но каждая оставила свой след.

Королева Елизавета II, скончавшаяся в четверг в возрасте 96 лет, считается монархом, который совершил больше всех поездок по миру. В числе стран, которые она посетила, есть, конечно, и Канада, верховным правителем которой она была долгие годы.

В Канаде королева побывала двадцать два раза, но в Квебек заезжала лишь шесть раз. Вот все её поездки:

  • 1951 – Принцесса прилетела в Канаду в гости 30 октября 1951 года. В Дорвале её и герцога Эдинбургского встречали генерал-губернатор (вице-король, лицо, представлящее королескую власть в Канаде) фельдмаршал Гарольд Александр и премьер-министр Канады Луи Сен-Лоран. Визит принцессы Елизаветы продлился пять недель, она объехала страну вдоль и поперёк.
  • 1959 – Уже королева Елизавета Вторая прибывает в Канаду на яхте. Она и муж провели много экскурсий. Но главной целью визита стало открытие Морского пути – обводного канала, который позволил океанским кораблям обходить пороги Святого Лаврентия и доходить до Больших озёр, что резко изменило роль в экономике многих городов, расположенных ниже по течению реки, включая Торонто. Канал был торжественно открыт 26 июня 1959 года, королевой и американским президентом Дуайтом Д. Эйзенхауэром.
  • 1964 – Королевская чета прибывает в город Квебек 10 октября и намеревается пробыть неделю, но в день прибытия, 10 октября, в Квебеке вспыхивают беспорядки, ситуация накалена, присутствие королевы обостряет обстановку, и через день королева уезжает в Оттаву.
  • 1967 – В год празднования первого века существования Канадской конфедерации самым важным событием в рамках празднеств стала всемирная выставка “Экспо-67”, которую украсило посещением многих лидеров самых разных стран. Королева Елизавета Вторая приняла участие в самых разных мероприятиях, но посещение выставки стало знаменательным событием.
  • 1976 – Олимпийские игры. 17 июля 1976 года королева принимает участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Монреалеоже Руссо. После этой даты Елизавета II 16 раз возвращалась в Канаду, в том числе один раз в Квебек-Сити, но после Олимпийских игр она ни разу не ступала в Монреаль.
  • 1987 – 21 октября Королева прибывает в аэропорт города Квебек, где её встречают генерал-губернатор и премьер-министр Квебека. Королева посещает несколько городов в Нижнем-Сен-Лоране, затем отправляется в Оттаву. В своих выступлениях в Квебеке она подчёркивает роль провинции, отдельные качества квебекского народа, но делает упор на единство страны. Визит канадское правительство устроило в рамках нарастающей политической борьбы и усиливающегося влияние сторонников независимости Квебека.
Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal