Генсеком НАТО может стать вице-премьер Канады Христя Фриланд

Одним из кандидатов на пост генерального секретаря НАТО является вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд, 8 сентября сообщил канал CBC.

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг останется на посту до 30 сентября 2023 года — его мандат, истекающий 30 сентября этого года, продлили в марте на один год.

«Есть несколько высококвалифицированных женщин, которые могли бы быть очень хорошими кандидатами. Кажется, есть некоторый импульс к тому, чтобы женщина стала следующим» генеральным секретарем НАТО, сообщил высокопоставленный чиновник из НАТО журналистам.

В качестве приемников назывались кандидатуры трех женщин-политиков из стран Восточной Европы. Среди них бывшие президенты Хорватии, Литвы и Эстонии Колинда Грабар-Китарович, Даля Грибаускайте или Керсти Кальюлайд, соответственно.

Эксперт из аналитического центра Atlantic Council Крис Скалуба отметил, что появление Фриланд в НАТО «желательно с точки зрения активизации участия Канады в альянсе».

Среди преимуществ канадской чиновницы специалисты отмечают знание русского языка.