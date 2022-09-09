Почта Канады будет доставлять Publisacs, несмотря на запрет Монреаля

Почта Канады продолжит доставлять Publisac в дома Монреаля, несмотря на недавнее заявление мэра Валери Плант о том, что с мая следующего года такие доставки будут запрещены городом, за исключением домов, которые специально запрашивают данную рекламу.

Плант заявил в апреле прошлого года, что объявленное новое правило, которое затрагивает крупнейшую канадскую полиграфическую компанию TC Transcontinental, является попыткой сократить количество отходов. Мэр Монреаля заявила СМИ в то время, что ее решение потребовало “политического мужества”.

“Трансконтиненталь” подал в суд на город Мирабель, когда тот ввел аналогичную политику. Затем в июне компания подала в суд на Монреаль, заявив, что закон нарушает свободу выражения мнений.

Journal de Montréal узнал, что Publisac заключил соглашение с Canada Post о доставке рекламных проспектов и еженедельных газет в любом случае.

Плант осудила эту новость во время заседания исполнительного комитета в среду, заявив: “Мы хотим убедиться, что компании, будь то частные или государственные, уважают пожелания монреальцев. Моя просьба предельно ясна: я надеюсь, что Canada Post уважает волю монреальцев и не будет продолжать это соглашение”.

В апреле прошлого года TC Transcontinental опубликовала заявление, осуждающее действия Монреаля, заявив, что это будет означать конец Publisacs. Компания заявляет, что модель отказа является “неустойчивой из-за ее сложности и непомерно высоких затрат, которые она породит”.

“В нынешних инфляционных условиях и в то время, когда население сталкивается с беспрецедентным ростом цен, социальная и экономическая значимость Publisac больше, чем когда-либо”, – заявил Патрик Брейли, старший вице-президент дистрибьюторской группы TC Transcontinental. Брэйли добавил, что Publisac, “в дополнение к предоставлению потребителям доступа к скидкам, распространяет местные газеты по выгодной цене, помогает продавцам привлекать клиентов и конкурировать с гигантами электронной коммерции, а также поддерживает тысячи прямых и косвенных рабочих мест. Мы намерены отстаивать свои права и права наших клиентов, если это необходимо”.

Изабель Марку, председатель правления TC Transcontinental, заявила в апреле прошлого года, что “в течение последних трех лет мы стремились к конструктивному диалогу с городом, чтобы сотрудничать в достижении сокращения источников, оптимизации системы переработки и создании экономики замкнутого цикла для пластмасс в Квебеке. “Наши недавние действия и инвестиции демонстрируют нашу твердую приверженность этим целям. Мы твердо верим, что именно благодаря сотрудничеству, а не конфронтации, мы можем найти решения проблем нашего времени, которые волнуют всех нас”.