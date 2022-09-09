Польша готова предъявить территориальные претензии Чехии

Правительство Польшив ближайшее время может предъявить территориальные претензии Чехии.

Об этом пишет польская Rzeczpospolita (“Речь Посполитая”). Речь идёт о невыгодном с точки зрения Варшавы разделе польско-чехословацкой границы середины ХХ века.

“368,44 га — именно столько Прага должна вернуть Варшаве. Речь идет о компенсации невыгодного для Польши раздела польско-чехословацкой границы в 1950-х годах”, —говорится в публикации.

Стоит отметить, что в 2005 году чешское государство предложило Польше финансовую компенсацию, однако последние отказались от данной услуги.

В прошлом году премьер-министр Польши Матеуш Моравецкийнаправил письмо премьер-министру Чехии Петру Фиале, напомнив ему о “территориальном долге”, но ответ был “общим и уклончивым”, сообщает газета. Чехия не хочет вести таких переговоров.

Польские власти рассчитывают на смену позиции после декабрьских парламентских выборов в Чехии.

В свою очередь спикер Европейского парламента Ян Ольбрихт заявил, что главенствующая на территории польского государства политическая организация «Право и справедливость» подобрала самый худший период для споров с партнерами.