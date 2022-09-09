Нелегко быть владельцем дома в кондоминиуме

Те, кто живет в кондоминиумах, знают о финансовых обязательствах, которые ложатся на их жилье.

Те, кто живет в кондоминиумах, знают о финансовых обязательствах, которые ложатся на их жилье. Они отражены в двух законодательных актах: в законе 16, который, в частности, касается резервного фонда, и в законе 141, который, в частности, касается вопроса страхования. Наиболее вероятными, кто проигнорирует эти изменения, являются жители небольших кондоминиумов. Когда кто-то живет в дуплексе, триплексе или двухквартирном доме, построенном на разделенных кондоминиумах (их много), ошибочно считает, что новые законы нацелены на большие комплексы.

Это правда, что они особенно нацелены на крупные кондоминиумы, потому что там сосредоточена основная часть проблем, которые мы пытаемся исправить. Домам приходится нанимать компанию, чтобы осмотреть дуплекс, составить 25-летний график основных работ, которые должны были быть выполнены в здании, и оценить стоимость работ, чтобы установить взносы в резервный фонд. Немногие компании предлагают эту услугу для небольших кондоминиумов, этот сектор по-прежнему слабо регулируется и не отличается особенно высокой степенью профессионализма. Тем не менее, когда есть представление о состоянии здания, необходимых вмешательствах и о том, во что это обойдется, расходы выростают, порой почти вдвое.

Та же фирма подготовит и служебную книжку, тоже обязательную. В документе содержится перечень задач и меню работ, которые должны выполняться на регулярной основе, чтобы важные компоненты здания не приходили в упадок быстрее, чем ожидалось по графику. Кроме того, нужно создать фонд, который будет использован для покрытия первого взноса в размере 5000 долларов в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Оценщик должен оценить, сколько будет стоить восстановление нашего здания после полной его негодности. Кроме того, он также уполномочен описывать все случаи, чтобы различать то, что покрывается страховкой кондоминиума, и то, что подпадает под индивидуальное страхование совладельцев. В этом разница с отдельным домом. Его владелец по-прежнему может вносить средства для подготовки к работам, но суммы остаются его собственными и не передаются третьей стороне. При перепродаже он уходит со своими деньгами, в то время как покупатель покупает здание как есть, не унаследовав средства, запланированные на ремонт.

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Ольга Успенская

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