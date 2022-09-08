Шесть миллионов канадцев не могут найти семейного врача, многие ищут более года

Житель Британской Колумбии пообещал 5000 долларов тому, кто поможет ему найти врача. Через месяц врач нашелся, но “спаситель” отказался от вознаграждения

Каждый пятый канадец не имеет семейного врача, а значит более 6 миллионов человек не могут быстро обратиться за помощью в случае проблем со здоровьем.

Новое исследование Ангуса Рейда показывает, что более трети канадцев, у которых нет семейного врача, искали его более года. При этом их здоровье ухудшается по сравнению с теми, кто имеет доступ к семейному врачу.

Проблема далеко не в том, что они не ищут. Проблема в том, что нехватка кадров в системе здравоохранения Канады не ограничивается переполненными больницами.

В некоторых районах Канады нередки случаи, когда на весь город может быть только один семейный врач. Например, врач в Уитли, Онтарио, несет ответственность за 1400 пациентов. Все они окажутся в затруднительном положении, когда он уйдет на пенсию в конце этого года. Замена ему еще не найдена.

Опрос показал, что треть канадцев не может обратиться к врачу в течение недели. Еще 17% вообще не смогли найти врача, несмотря на их усилия. В сумме это означает, что половина канадцев изо всех сил пытается обратиться к семейному врачу.

Чем вы моложе, тем больше вероятность того, что вы останетесь без семейного врача в Канаде. 28% мужчин и 21% женщин в возрасте от 18 до 34 лет сообщают, что им нужен врач и не могут его найти.

Среди канадцев, у которых нет врача, 35% говорят, что искали его больше года.

Около 29% тех, кто хочет обратиться к врачу, признали, что потеряли надежду и перестали искать своего доктора.

Чаще всего жалуются на нехватку врачей жители Британской Колумбии и Атлантической Канады.

В то же время квебекские либералы уверены, что смогут найти семейного врача для каждого жителя провинции, если победят на выборах.

Правда, правящая Коалиция Авенир Квебек перед прошлыми выборами также обещала семейных врачей для всех. Партия не справилась с обещанием, а сейчас ее руководители уверяют, что обеспечить всех врачами на данном этапе невозможно.