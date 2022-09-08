Либералы Квебека обещают бесплатный присмотр за школьниками во время обеда

А Коалиция Авенир Квебек просто обещает раздавать деньги.

Либеральная партия Квебека уже пообещала найти семейного врача каждому жителю провинции и снизить налоги на 1.5% в случае своей победы на выборах. Однако Доминик Англад и ее команда прошли ещё дальше и пообещали снять с плеч родителей плату за присмотр за детьми во время обеда. Глава партии уверена, что сможет сделать это уже в первый год своего правления.

Инициатива обойдется в 367 миллионов долларов в течение пяти лет.

Согласно отчёту партии, родители платят до 1400 долларов в год за то, чтобы их ребенок мог пообедать в школе, даже если он приносит свою еду.

В случае прихода к власти либералов мера будет реализована с 2023-2024 гг.