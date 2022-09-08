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Политика Выборы Либералы Квебека обещают бесплатный присмотр за школьниками во время обеда

Либералы Квебека обещают бесплатный присмотр за школьниками во время обеда

Olga Fedak Сен 8, 2022 Выборы, Дети, семья, Новости Квебека и Монреаля, Образование, Общество, Финансы Оставить комментарий 61 Просмотров

А Коалиция Авенир Квебек просто обещает раздавать деньги.

Либеральная партия Квебека уже пообещала найти семейного врача каждому жителю провинции и снизить налоги на 1.5% в случае своей победы на выборах. Однако Доминик Англад и ее команда прошли ещё дальше и пообещали снять с плеч родителей плату за присмотр за детьми во время обеда. Глава партии уверена, что сможет сделать это уже в первый год своего правления.

Инициатива обойдется в 367 миллионов долларов в течение пяти лет.

Согласно отчёту партии, родители платят до 1400 долларов в год за то, чтобы их ребенок мог пообедать в школе, даже если он приносит свою еду.

В случае прихода к власти либералов мера будет реализована с 2023-2024 гг.

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