На 97 году жизни скончалась Елизавета Вторая, королева Великобритании и Канады

Кончина Елизаветы Второй. В Канаде объявлен траур.

Елизавета Вторая родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне. Она была коронована 2 июня 1963 года в Вестминстерском аббатстве и стала монархом – верховным правителем – пятнадцати (на тот момент) независимых стран, входящих в Содружество наций, включая Канаду.

Хотя королева Канады проживала постоянно в Лондоне, столице Великобритании, в Канаде у неё были постоянные резиденции в столице страны и главных городах всех провинций и территорий, где всегда всё было готово к приёму монарха. Первый раз королева посетила Канаду в 1951, когда она ещё была принцессой. С тех пор она бывала в нашей стране неоднократно, как с официальными визитами, так и в частном порядке, посетив все провинции!

Сегодня правление королевы, скорее, носиило символический характер – она утверждала премьер-министра и законы, она делала обращения к нации по случаю торжественных событий, но на деле монарх лишь ставит подпись, символически утверждая решения правительства или лидеров правящей партии.

Королева Елизавета Вторая правила страной дольше, чем кто бы то ни был из предыдущих монархов страны, хотя французский король Луи 14 пробыл на троне дольше – более 72 лет.

Мир скорбит о кончине одной из самых известных личностей 20 и первых десятилетий 21 века.

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