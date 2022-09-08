В Канаде вступают в силу новые правила возврата средств за отмененные авиарейсы

Канадские авиакомпании неоднократно отказывались выплачивать пассажирам компенсации.

Новые требования по возврату средств за задержку и отмену коммерческих рейсов теперь действуют по всей Канаде.

С 8 сентября авиакомпании обязаны возвращать пассажирам деньги за рейсы, отмененные или задержанные по причинам, не зависящим от авиакомпаний. Новые федеральные требования в соответствии с Правилами защиты авиапассажиров (APPR) теперь будут применяться ко всем рейсам из Канады и внутри нее, включая стыковочные рейсы.

В соответствии с новыми требованиями, если рейс пассажира отменяется или задерживается на три часа и более по причинам, даже не зависящим от авиакомпании, авиакомпания должна предложить пассажиру бронирование на рейс, выполняемый авиакомпанией или одним из ее партнеров, в течение 48 часов после время отправления, указанное в оригинальном билете пассажира.

Если авиакомпания не может выполнить это требование, она должна предложить пассажиру либо возмещение, либо альтернативные варианты проезда бесплатно. Для крупных авиакомпаний это может означать необходимость перебронирования пассажира на ближайший доступный рейс любой авиакомпании, включая конкурентов.

Пассажиры могут выбрать возврат средств в любое время, но до того, как им будет предоставлено подтвержденное бронирование на альтернативный рейс. Авиакомпании должны выплатить возмещение в течение 30 дней. Любая авиакомпания, которая не будет соблюдать новые правила, может быть оштрафована на сумму до 25 000 долларов за каждый случай.

В чем отличие?

Но старым правилам авиакомпании были должны бесплатно перебронировать пассажиров на следующий доступный рейс, выполняемый ими или авиакомпанией-партнером. Не требовалось, чтобы рейс вылетал в течение 48 часов после первоначального рейса. От авиакомпаний требовалось только возмещать расходы или предлагать альтернативные варианты проезда в случае сбоев, которые находились под их контролем.

После того, как канадские авиакомпании отказали в возмещении стоимости рейсов, отмененных из-за COVID-19, 18 декабря 2020 года министр транспорта Марк Гарно уполномочил Канадское транспортное агентство установить новые правила.

Лазейка в законе

Внимательные авиапассажиры уже обратили внимание, что новые правила не защищают пассажиров, чьи планы поездок зависят от прибытия в пункт назначения в течение 24 часов.

Перевозчики не должны возмещать стоимость рейса, отмененного по независящим от авиакомпании причинам, если авиакомпания предлагает пассажиру альтернативный рейс в течение 48 часов. Если клиенты решат не соглашаться на альтернативный рейс, потому что он не доставит их к месту назначения вовремя, новые требования APPR не обязывают перевозчиков возмещать стоимость.