Трагедия на Багамах – акула убила туристку

Туристы – будьте осторожны во время купания в океане – на Багамах акула убила американскую туристку

На Багамах акула убила туристку, которая заплыла далеко в океан.

На Багамах произошла настоящая трагедия. Американская туристка, совершавшая морской круиз и остановившаяся на отдых на островах Green Turtle Key, на Багамах, решила заняться подводным плаванием, любуясь красотами местной природы. Во время плавания туристку заметила акула, которая напала на женщину и тут же убила её, откусив части тела. Обезображенное тело ещё живой жертвы было выловлено другими туристами, которые срочно доставили умирающую в больницу, где женщина и скончалась.

По словам людей, находившихся на месте происшествия, акула атаковала жертву молниеносно, и у той шансов на спасение не было.

Погибшей было 58 лет, она была из штата Пенсильвания и отправилась в круиз из Флориды. Круиз начался в воскресенье, 4 сентября, и должен был продлиться всего неделю.

По словам экспертов, акулы в районе рифов районе Грин Тёртл Ки вырастают до очень крупных размеров, и они регулярно нападают на крупную добычу. Акулы легко чувствуют добычу, их может привлечь любой звук и запах на расстоянии десятков метров.

Читаем и поражаемся: