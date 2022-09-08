Морской лев чуть не утопил канадцев, спасаясь от косаток

Косатки не редкость у берегов Британской Колумбии.

Экипаж лодки чудом избежал серьезных травм недалеко от Виктории, Британская Колумбия. Крупный морской лев прыгнул на их маленькое судно, пытаясь спастись от тройки косаток.

Драматическая встреча была снята с судна для наблюдения за китами, которое преследовало косаток Бигга недалеко от залива Педдер.

Марк Маллесон, оператор судна для наблюдения за китами и научный сотрудник американского Центра исследований китов, попытался призвать проплывающую мимо маленькую деревянную лодку покинуть опасные воды, когда стало ясно, что касатки хотят подкрепиться.

Однако через несколько мгновений большой калифорнийский морской лев, который, по оценкам Маллесона, весил не менее 340 килограммов, начал выпрыгивать из воды.

“Он сделал один прыжок и приземлился на борт лодки, а затем сделал второй прыжок, который фактически перевернул лодку на бок. Я уже подумал, что они точно перевернулись, но ложке повезло устоять” — сказал он.

Маллесон сказал, что эта встреча должна послужить предупреждением для яхтсменов в водах Британской Колумбии. Он добавил, что популяция временных касаток (косаток Бигга) в последние годы выросла и стала более активной.

Эксперт добавил, что как коммерческий оператор он не имеет права нарушать пищевые цепочки. “Если идет охота, нам нужно держаться от животных подальше. Мы не должны помогать тюленям или морским львам прятаться в лодке”.