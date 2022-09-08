Оружие в доме: канадская няня-подросток получила пулю от малыша

Это далеко не первая трагедия, связанная с детьми и оружием.

Полиция Виннипега сообщает, что няня-подросток была госпитализирована после того, как малыш обнаружил заряженный пистолет и начал играть с ним.

Стражи порядка информируют, что в субботу утром девочка-подросток присматривала за малышом, в то время как взрослый член семьи спал в той же квартире.

Малыш нашел взведенный и заряженный пистолет и начал бегать с ним по комнате. Полиция сообщает, что няня быстро отобрала пистолет у ребенка. Но пока она пыталась забрать его, пистолет случайно выстрелил. Девушке “прострелили верхнюю часть тела”. Она была доставлена ​​в больницу в стабильном состоянии. Няня не была членом семьи.

В ходе расследования была арестована 20-летняя женщина из Виннипега. Ей предъявлены обвинения “в хранении заряженного запрещенного или ограниченного огнестрельного оружия, хранении огнестрельного оружия или оружия ограниченного использования в нарушение правил о ношении скрытого оружия, запрещенного устройства или боеприпасов”.

Полиция сообщила, что ситуация легко могла закончиться куда более трагическим исходом.

“Оружие могло легко убить ее мгновенно. Ребенок мог покончить с собой. Все трое могли быть ранены или убиты, — сказали стражи порядка. – Масштабы инцидента просто шокируют”.