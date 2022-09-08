Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Политика Выборы Ошибочка вышла: Лего извинился за английские статьи на сайте партии

Ошибочка вышла: Лего извинился за английские статьи на сайте партии

Olga Fedak Сен 7, 2022 Выборы, Новости Квебека и Монреаля, Общество Оставить комментарий 47 Просмотров

Мы все знаем, что премьер ярый франкофон.

Лидер коалиции Avenir Quebec Франсуа Лего заявил в среду, что сожалеет о публикации материалов на английском языке на веб-сайте его партии.

В преддверии провинциальных выборов 3 октября Лего сообщил, что лично вмешался, чтобы удалить упомянутый контент.

Партия опубликовала английскую версию документа с подробным описанием своих достижений за четыре года пребывания в правительстве.

Лего оправдался, что раздел отчета партии был единственным англоязычным предвыборным материалом на веб-сайте CAQ.

“Это исключение. Весь веб-сайт только на французском языке. Да, эта запись была размещена на двух языках. Конечно, все должно было быть на французском языке”, — сказал премьер.

Уже по состоянию на полдень среды раздел веб-сайта партии под названием “Сейчас. Наш отчет” был перенаправлен на французскую версию документа. На данный момент единственный английский контент на сайте связан с пандемией COVID-19 и был опубликован ещё в январе.

Партия заявила, что впредь не будет выпускать предвыборную рекламу на английском языке.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal