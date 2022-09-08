Ошибочка вышла: Лего извинился за английские статьи на сайте партии

Мы все знаем, что премьер ярый франкофон.

Лидер коалиции Avenir Quebec Франсуа Лего заявил в среду, что сожалеет о публикации материалов на английском языке на веб-сайте его партии.

В преддверии провинциальных выборов 3 октября Лего сообщил, что лично вмешался, чтобы удалить упомянутый контент.

Партия опубликовала английскую версию документа с подробным описанием своих достижений за четыре года пребывания в правительстве.

Лего оправдался, что раздел отчета партии был единственным англоязычным предвыборным материалом на веб-сайте CAQ.

“Это исключение. Весь веб-сайт только на французском языке. Да, эта запись была размещена на двух языках. Конечно, все должно было быть на французском языке”, — сказал премьер.

Уже по состоянию на полдень среды раздел веб-сайта партии под названием “Сейчас. Наш отчет” был перенаправлен на французскую версию документа. На данный момент единственный английский контент на сайте связан с пандемией COVID-19 и был опубликован ещё в январе.

Партия заявила, что впредь не будет выпускать предвыборную рекламу на английском языке.