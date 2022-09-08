Новая вакцина от Омикрона будет доступна в Квебеке с четверга

Вакцина совсем недавно была одобрена в Канаде.

Жители Квебека смогут получить бивалентную вакцину против COVID-19 в четверг после полудня. Вакцина разработана компанией Moderna специально против варианта Omicron. Препарат будет доступен в большинстве центров вакцинации провинции.

Объявление было сделано в среду доктором общественного здравоохранения Люком Буало и доктором Кэролайн Куач-Тан, президентом Комитета по иммунизации Квебека (CIQ).

Бустерная прививка Spikevax Bivalent, недавно одобренная Министерством здравоохранения Канады ранее в этом месяце, нацелена как на исходный штамм COVID-19, так и на вариант Omicron.

Новая вакцина рекомендована не всем

Новая вакцина будет основным и предпочтительным препаратом для повторной вакцинации жителей старше 30 лет. Жители Квебека в возрасте от 18 до 30 лет будут иметь право на вакцинацию новой формулой. Однако пациентам младше 30 лет будет сначала будет предложена вакцина Pfizer (речь идёт об обычной вакцине, Pfizer от Омикрона ещё не одобрена в Канаде). Дело в том, что вакцина Moderna всё ещё может представлять несколько более высокий риск воспаления сердца (миокардита) у молодых людей.

По словам Буало, Квебек вскоре будет иметь достаточное количество бивалентной вакцины для удовлетворения спроса.

К сожалению, пока остаётся открытым вопрос, что произойдет с провинциальными запасами вакцины против COVID-19 после того, как их заменят дозы нового Spikevax.

Про грипп никто не забыл

Кроме того Буало объявил, что ежегодная кампания вакцинации против гриппа в Квебеке будет проведена с опережением графика в этом году и начнется в октябре, а не в ноябре. Вакцины против COVID-19 и против гриппа могут предлагаться одновременно.