Плохо прилегающий канализационный люк постоянно гремит. Что делать?

Что делать если перед вашим домом постоянно грохочет плохо уложеннный канализационный люк

Легко ли решить проблему громыхающего канализационного люка?

Многие знакомы с эффектом плохо прилегающего наружного люка канализационного колодца. Каждый раз, когда по такому люку проезжает автомобиль, раздаётся громкий звук – громкий удар металла по металлу, что естественно, так как плохо пригнанная крышка при проезде по ней машины, ударяет по ободу колодца. По идее, такого быть не должно. Но плохо уложенных люков полным полно. Как правило, люки начинают стучать не сразу после того, как их уложили, а по прошествии времени, так как они расшатываются, и начинают грохотать. Особенно весело по ночам бывает. И звук раздаётся далеко, достигая десятого этажа и выше в многоэтажных домах, и доносясь до домов в паре кварталов.

Да, многие на этот регулярный грохот внимания не обращают – остаётся только позавидовать таким людям – у них стальные нервы.

Многие другие чертыхаются, пытаются отвлечься, но не всегда получается.

И вот оказалось, бороться с явлением весьма легко. По меньшей мере, в Монреале. Мы далеки, впрочем, от мысли, что “легко” бывает всегда. Возможно, нашему дому просто повезло. Но, как бы то ни было, наш загрохотавший люк успокоился. А как, спросите?

Очень просто. На днях зашёл у нас разговор об этом между соседями. И один из нас решил не ограничиваться жалобами в узком кругу, а позвонил в службу 311 – городская служба, где решают всевозможные вопросы, связанные с жизнью города Монреаль.

Женщина, ответившая на звонок, сказала, что да, может принять запрос и зарегистрировать его, но у звонящего есть возможность сделать письменный запрос на сайте города

Так сосед и поступил. Он зашёл на страницу по рекомендованному адресу: montreal.ca/requetes311/signaler-bouche-egout, где оставил заявку на ремонт канализационного люка, что заняло примерно минуту. Указал на приложенной карте место (можно было и не указывать на карте), приложил фотографию люка, сделанную таким образом, чтобы рабочие легко определили его местонахождение (иногда несколько люков расположены рядом, тогда сложнее найти тот, который гремит).

В пункте “представляет ли ситуация опасность для прохожих”, выбрал вариант “не представляет”.

И отправил заявку. Жители обсудили положение, пришли к выводу, что недельку придётся подождать, если вообще не месяц и если вообще не забудут власти про заявку.

Каково же было удивление всех, когда на следующий день (а это была суббота!) приехала ремонтная машина, рабочие деловито оградили место и минут за десять всё наладили, даже свою машину пустили пару раз проехаться по люку, чтобы убедиться в его исправности.

На этом вопрос был исчерпан. Менее, чем за сутки.

Заметим, что выборы в мэрию Монреаля пока не ожидаются, так что на предвыборную кампанию не спишешь. Но факт есть факт – менее, чем за сутки город вопрос решил. Почему же на многих улицах люки гремят годами, ответить мы не можем. Либо у местных жителей нервы и впрямь стальные, а ночью они берушами пользуются, либо просто не в курсе, как надо поступать.

И заметим, конечно, что раз город организовал особую страницу – “указать на проблему канализационного люка”, то явно власти и в курсе проблемы, и готовы её быстро решить. Что и радует.

Всегда ли так быстро решается вопрос? Не знаем. Возможно, нам просто повезло, но, думается, всё же это стандартный подход со стороны города и более-менее стандартные сроки.

Так что либо звоните по номеру 311 (он действует для многих городов, вы всегда попадёте в администрацию своего города), либо, если живёте в Монреале, смело идите на страницу заявки, где легко указать на грохот от плохо прилегающего люка : montreal.ca/requetes311/signaler-bouche-egout