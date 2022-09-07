Два автомобиля подожжены в Монреале ночью со вторника на среду

Два криминальных поджога автомобилей в Монреале в ночь со вторника на среду. Оба в восточной части Монреаля

Ночью в Монреале подожжены два автомобиля, обгорела и соседняя автомашина.

Оба поджога были совершены примерно в полночь, с разницей в 30 минут. Первый автомобиль загорелся на драйвее жилого дома на проспекте Eudore Dubeau, около проспекта Жолио-Кюри, в районе Rivière-des-Prairies. Хотя пожарные приехали быстро, машина всё же сильно пострадала.

Через полчаса загорелся второй автомобиль, на сей раз на пересечении улицы Cabrini и бульвара Lacordaire, в районе Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. На сей раз припаркованный на ночь автомобиль сгорел дотла (от огня пострадал и соседний безвинный, так сказать, автомобиль, будем надеяться, он был застрахован).

На месте второго поджога был замечен мужчина, который, по всей видимости, и поджёг машину, а затем убежал. Полиция не исключает возможности того, что оба случая связаны между собой, но расследование происшествия только началось, поэтому выводы делать рано.