Полиция арестовала преступников в Тербоне

Полицейская операция в Тербонне – есть задержанные и по меньшей мере один раненый или погибший подозреваемый

Вечером 6 сентября силы охраны правопорядка применили оружие при задержании опасных подозреваемых.

Вечером 6 сентября в городе Тербон (Terrebonne), который находится в непосредственной близости от Монреаля и Лаваля, полиция провела операцию по обезвреживанию группы лиц, подозреваемых в совершении преступления или преступлений.

Хотя операция началась во второй половине дня, власти до сих пор хранят гордое молчание по её деталям. Известно, что задержания подозреваемых проходили на улице Foucault, что полиция использовала слезоточивый газ, что было произведено несколько выстрелов, что среди задержанных есть, по меньшей мере, одна женщина. Но сколько всего человек было задержано и какова причина операции, до сих пор объявлено не было, хотя известно, что в операции принимали участие как местные полцейские, так и GRC (федеральная жандармерия), так и работники службы пограничной охраны Канады.

Свидетели, в основном местные жители, рассказали о том, что в операции были задействованы до десятка полициейских автомобилей, по меньшей мере одна бронированная машина и одна машина судебной экспертизы. В ходе операции гранаты со слезоточивым газом были брошены в дом, где укрывались подозреваемые, которые, судя по всему, пытались оказать вооружённое сопротивление. Стреляли ли по ним полицейские в ответ или же они сделали предупредительные выстрелы в воздух, разъяснено пока не было.

Известно также, что сдаться людей, укрывавшихся в доме, призывали по-английски.

Согласно отдельным, пока не подтверждённым сообщениям, по меньшей мере одно тело было вынесено из дома после завершения операции. Идёт ли речь о погибшем или раненом, и кто он такой, пока тоже неизвестно.

Местные жители уверяют, что весь квартал всегда очень спокоен, ни о каких инцидентах здесь и не слыхали, и что дом был снят новыми жильцами совсем недавно, но они никак не привлекли внимание жителей.