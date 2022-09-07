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Новости В Мире Швейцарцам грозит тюремное заключение за чрезмерное отопление домов

Швейцарцам грозит тюремное заключение за чрезмерное отопление домов

Виктория Христова Сен 7, 2022 В Мире, Новости, Общество Комментарии к записи Швейцарцам грозит тюремное заключение за чрезмерное отопление домов отключены 24 Просмотров

Тюремное заключение сроком до трех лет грозит швейцарцам, которые этой зимой будут отапливать свои дома температурой выше 19 градусов, заявил представитель департамента экономики страны (DEF) Маркус Спурндли 6 сентября в интервью газете Blick.

Тюремное заключение сроком до трех лет грозит швейцарцам, которые этой зимой будут отапливать свои дома температурой выше 19 градусов, заявил представитель департамента экономики страны (DEF) Маркус Спурндли 6 сентября в интервью газете Blick.

По словам Спурндли, граждане, которые этой зимой нарушат правительственные директивы при нехватке газа в стране, перегревая свои дома до температуры выше 19 градусов, грозит штраф и тюремное заключение сроком до трех лет.

«Нарушения закона страны о снабжении всегда являются правонарушениями или даже преступлениями и должны преследоваться кантонами по умолчанию», — добавил Маркус Спурндли.

Ранее генеральный директор полиции Швейцарии Фреди Фесслер предупредил о возможных бунтах и мародёрстве из-за нехватки электроэнергии этой зимой.

«Представьте себе ситуацию: мы больше не можем снимать деньги в банкомате, мы больше не можем расплачиваться картой в магазине или заправляться на заправке. Обогреватели больше не работают. Улицы погружены во тьму. Тогда можно было бы представить, что население взбунтуется или будет грабить», — объяснил Фреди Фесслер.

По его словам, Швейцария активно готовится к угрозе дефицита электроэнергии зимой.

 

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