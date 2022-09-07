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Новости Рейтинг американского лобстера и канадского краба понижен до «избегать»

Рейтинг американского лобстера и канадского краба понижен до «избегать»

Виктория Христова Сен 7, 2022 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Рейтинг американского лобстера и канадского краба понижен до «избегать» отключены 23 Просмотров

«Избегать» ловли североамериканского омара и канадского снежного краба из-за угрозы китам во время промысла крабов и омаров предлагает компания Monterey Bay Aquarium Seafood Watch, 6 сентября сообщает сетевое издание SeafoodSource

«Избегать» ловли североамериканского омара и канадского снежного краба из-за угрозы китам во время промысла крабов и омаров предлагает компания Monterey Bay Aquarium Seafood Watch, 6 сентября сообщает сетевое издание SeafoodSource

В рейтинге Seafood Watch, опубликованном в сентябре 2022 года, состояние запасов североамериканского омаров (Homarus americanus) указано как «неопределенное», при этом отмечено, что перелова нет. Омар попал красный список «избегать» из-за опасности, которые промысел представляет для североатлантических китов.

В природе осталось приблизительно 330 североатлантических китов. Этот вид классифицируется как находящийся под угрозой исчезновения. «Запутывание в рыболовных снастях является основной причиной серьезных травм и смерти североатлантических китов», — говорится в последнем обновлении рейтингов Seafood Watch.

«Все ловушки и ставные жаберные сети в пределах ареала североатлантического кита оцениваются как неэффективные, потому что не позволяют снизить риски запутывания и способствовать восстановлению вида», — сообщает Seafood Watch.

Канадский промысел краба-стригуна жаберными сетями в Южном заливе Святого Лаврентия, Северном заливе Святого Лаврентия, районах Ньюфаундленда и Лабрадора попал под понижение рейтинга из-за опасности для китов.

В ответ на новый рейтинг некоммерческая экологическая группа Oceana призвала службу морского рыболовства США ужесточить правила защиты китов.

«Неспособность правительства защитить североатлантических китов имеет серьезные последствия для промыслов. И рыболовство, и киты могут процветать, если национальная служба морского рыболовства примет немедленные эффективные меры защиты китов», — сказал директор кампании Oceana Гиб Броган. «Агентство должно сократить количество жаберных сетей, перевести промысел на безопасные для китов рыболовные снасти. Менеджеры по рыболовству должны усилить защиту североатлантических китов».

 

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