Выступление премьер-министра Великобритании Лиз Трасс попытались сорвать

Протестующие включили песню Mad World («Безумный мир») группы Tears for Fears и начали громко гудеть во время первого выступления нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс 6 сентября на площади перед парламентом.

В середине ее выступления песня Mad World стала слышна в видеотрансляциях. После завершения песни раздался протяжный и громкий гул. Новый премьер-министр Великобритании, несмотря на крики раздраженного народа, продолжила свое выступление.

Напомним, до того как Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании, она занимала должность главы МИД страны.

Отметим, 6 сентября королева Елизавета II поручила Трасс сформировать новое правительство. что она и сделала.

Новый состав правительства утвердила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 6 сентября, говорится в сообщении пресс-службы главы правительства.

Так, главой минздрава и заместителем Трасс назначена экс-министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Териз Коффи.

«Достопочтенный член парламента доктор Териз Коффи была назначена министром здравоохранения и социальных дел. Она также будет занимать пост заместителя премьер-министра», — говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра.

Коффи сменит на этом посту Стива Баркли.

Пост министра финансов занял бывший министр по делам бизнеса Великобритании Квази Квартенг. МИД страны возглавил бывший замминистра иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.

Напомним, 5 сентября Лиз Трасс, которая занимала пост министра иностранных дел, выиграла выбора главы правящей Консервативной партии и автоматически заняла пост премьер-министра. В финальном туре выборов главы Консервативной партии Трасс набрала 81,3 тыс. голосов, а ее соперник, экс-министр финансов Риши Сунак — 60,4 тыс.