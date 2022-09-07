Насколько высокими могут быть процентные ставки Банка Канады?

Появляются признаки того, что центральному банку придется еще больше ужесточить ставки, говорит экономист BMO

По данным Банка Монреаля, процентная ставка Банка Канады овернайт, превышающая порог в 4%, не исключена, отчасти из-за недавнего оживления рынка жилья.

Ускорение активности на рынке жилья было особенно заметно в Торонто, где в августе продажи выросли на 11% по сравнению с предыдущим месяцем. По словам главного экономиста BMO Дугласа Портера, подобные тенденции могут указывать на то, что крах рынка, которого часто опасаются, вряд ли осуществится, несмотря на нестабильную экономическую и фискальную среду.

“Банк, скорее всего, не обрадуется стабилизации и даже оживлению рынка жилья в ближайшее время”, – сказал Портер в отчете для инвесторов на прошлой неделе.

“Любой признак того, что наиболее чувствительный к процентным ставкам сектор экономики держится на удивление хорошо, станет четким сигналом о том, что может потребоваться более жесткое ужесточение, чем ожидалось”.

Возможность дополнительных повышений ставки Банка подпитывается устойчиво сильным ростом цен на сырьевые товары, который может продолжать оказывать давление на центральный банк, поскольку он изо всех сил пытается сдержать инфляционное давление.

BMO ожидает повышения на 75 базисных пунктов на этой неделе, и конечная точка, вероятно, достигнет 3,5% “с явными рисками роста”, сказал Портер. Вероятный рост на 0,75% соответствовал медианной оценке в недавнем опросе экономистов Bloomberg.

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