В первый учебный день: канадского учителя поймали за рулем на скорости 95 км/ч около школы

В конце прошлого учебного года в рамках эксперимента дети ходили в школу с портфелями, которые показывали скорость проезжающих автомобилей.

Школьники Квебека уже отучились целую неделю, а дети Онтарио только отметили первый учебный день.

И вот в первый же школьный день учителя из Онтарио арестовали за превышение скорости почти в два раза в зоне безопасности.

По данным полиции Дарема, учитель был задержан во вторник около 8:30 утра в Ошаве за рулем со скоростью 95 км/ч в зоне, где можно ехать не быстрее 50 км/ч.

“Первый “каскадер” дня оказался учителем, — заявили стражи порядка. – Выдвинуты многочисленные обвинения”.

Ранее полиция Онтарио заявила, что любой, кто уличен в превышении скорости на 40 км/ч и более, если ограничение скорости установлено на уровне менее 80 км/ч, будет обвинен в трюковом вождении.

Таким водителям грозит 30-дневная приостановка действия водительских прав, а также 14-дневная конфискация транспортного средства.

Максимальный штраф за трюковое вождение в провинции составляет 10 000 долларов. Вам также может грозить до шести месяцев лишения свободы.

Водителей призывают внимательно следить за дорогами, поскольку дети возвращаются в классы в течение следующих нескольких дней.

Новые световые сигналы на школьных автобусах Онтарио

Полиция Онтарио также напоминает водителям, что они должны помнить о школьных автобусах и что их могут оштрафовать, если они не остановятся, когда их фары мигают.

В этом году школьные автобусы в Онтарио используют обновленную двухцветную систему мигания. Огни будут мигать желтым, когда автобус готовится к остановке. Он предупреждает находящихся поблизости водителей о том, что им следует снизить скорость.

Как только автобус остановится, загорится красный свет. Это означает, что приближающиеся водители также должны остановиться, чтобы учащиеся могли сесть или выйти из автобуса.

Водители, которые не остановятся в такой ситуации, могут быть оштрафованы на сумму до 400 долларов.