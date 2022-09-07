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Политика Выборы В канадском городке на пост мэра баллотируется … ОСЕЛ

В канадском городке на пост мэра баллотируется … ОСЕЛ

Olga Fedak Сен 6, 2022 Выборы, Животные, Новости Канады, Общество, Это интересно Оставить комментарий 47 Просмотров

Как тебе такое, Валери Плант?

Жительница Британской Колумбии заявила, что ее община нуждается в встряске на предстоящих выборах. Поэтому она хочет, чтобы ее осел баллотировался на пост градоначальника.

Лоррейн О’Коннор считает, что у ее осла Лобо есть все, что нужно, чтобы стать мэром Гранд-Форкса. Это город с населением около 4000 человек в регионе Пограничной страны (Boundary Country region).

“Нам нужны перемены. Нам нужны большие перемены, – сказала О’Коннор. – Люди устали от тех, кто сейчас баллотируется и они немного расстроены тем, кто планирует участвовать в выборах. И я сказала: “Им нужны большие перемены, и Лобо мог бы стать этим изменением”. Конечно, он мог бы”.

Конечно женщина спешит уверить, что начала пиар-кампанию Лобо исключительно как шутку. Она говорит, что прочитала в соцсетях, как какого-то кандидата назвали “задницей”.

“И тогда я подумала: “Эй! Лобо может участвовать! Он та ещё задница”, – вспоминает О’Коннор.

Она дошла до того, что подала официальные бумаги на участие. Однако там ее ждала неудача – документы осла не приняли, потому что в “документах о выдвижении кандидат упоминается как “человек”“.

Шуточная кампания вызвала немало эмоций в сообществе – в основном положительных. Сама же О’Коннор радуется, что привлекла внимание жителей городка к выборам.

“Конечно, быть мэром — действительно важная работа. Я имею в виду, что это действительно так, – уверила женщина. – Но самое интересное в этом то, что люди узнали больше о предстоящих выборах. Это заставило их узнать, кто вообще баллотируется”.

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