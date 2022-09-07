Дождались: цены на подержанные автомобили в Квебеке начали падать

Давно пора!

Цены на подержанные автомобили демонстрируют признаки снижения после двухлетнего резкого роста. Он был вызван, в частности, нехваткой новых автомобилей.

Данные за август с сайта автомобильных продаж AutoHebdo показывают небольшое падение цен на подержанные автомобили впервые за 18 месяцев. Причиной снижения цены названо увеличение запасов.

Хотя падение минимально – всего 0,4% в период с июня по июль – оно является частью хорошей тенденции. Более того, по словам директора по бренд-маркетингу AutoHebdo Бенуа Белана, подешевение началось началась раньше, чем ожидалось.

“Похоже, это тенденция, потому что, если посмотреть на последние три месяца, рост замедлился, а теперь стабилизировался. Мы согласны с тем, что снижение на 0,4% является довольно нейтральным – но это тенденция, потому что, если мы свяжем ее с запасами подержанных автомобилей, опять же почти для всех моделей, мы увидим, что она стабилизируется”, – сказал эксперт.

Он добавил, что данные за август еще окончательно не составлены. Однако снижение средней цены на подержанные автомобили и увеличение запасов сохранялось и даже усиливалось от недели к неделе в течение последнего месяца. Это как правило подтверждает, что тенденция к снижению продолжает усиливаться.

Рост цен на авто в последние месяцы был резким. По всей Канаде средняя цена подержанного автомобиля выросла до 37 928 долларов, что на 32% больше, чем в прошлом году. В Квебеке за последние 12 месяцев рост был еще заметнее. Стоимость выросла на 39,2%, но средняя цена по-прежнему была ниже средней по Канаде и составляла 35 186 долларов.

Большая часть этого увеличения связана с сокращением запасов новых автомобилей во время пандемии. Сбои в цепочке поставок, особенно со стороны микрочипов, привели к падению поставок, что вынудило потребителей перейти на подержанные автомобили. Но и здесь давление ослабевает по мере того, как производство приближается к полной мощности.