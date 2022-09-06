Работница квебекского центра вакцинации от COVID-19 обвиняется в подделке документов

Это может ей очень дорого обойтись.

Сотруднице пункта вакцинации от COVID-19 в Квебеке предъявлены обвинения в фальсификации документов. Считается, она и другие могли получить поддельные прививочные паспорта.

После расследования, проведенного антикоррупционным агентством Квебека (UPAC), Кэролан Фурнье было предъявлено обвинение в злоупотреблении доверием, изготовлении поддельных документов и мошенническом использовании компьютера. Фурнье — бывший сотрудник Центра здравоохранения и социальных услуг Капиталь-националь.

В свежем пресс-релиз UPAC говорится, что она сделала ложные записи в реестре вакцинации Квебека, работая на участке вакцинации в Университете Лаваля в период с 8 по 17 сентября 2021 года (Университет Лаваля находится в городе Квебеке).

Вскоре после этого она уволилась и с конца сентября 2021 больше не работала в Центре здравоохранения и социальных услуг.

Незаконные действия были совершены как раз в то время, когда в Квебеке действовал мандат на вакцинацию. Непривитым людям запрещалось входить в определенные общественные места, такие как рестораны, спортзалы и спортивные арены.