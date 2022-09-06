Пекарни в Нидерландах на грани разорения из-за высоких цен на энергию

Частные пекарни в Нидерландах находятся на грани краха из-за высоких цен на энергоносители, сообщает 6 сентября новостная радиостанция BNR.

Примерно половина из 1600 частных пекарен может разориться из-за того, что расходы на электроэнергию выросли в 10 раз за два года. 40 промышленных пекарен в Нидерландах, на долю которых приходится около 85% производства хлеба, также испытывают трудности, говорится в материале.

Директор торговой ассоциации пекарей (NBOV) Мари-Элен Зенгеринг призвала правительство помочь пекарям напрямую. По ее мнению, в Нидерландах по примеру Бельгии необходимо установить верхний предел цен на энергию для потребителей. Также правительство могло бы снизить налоги на электричество и газ.

В голландской ассоциации пекарей (NVB), объединяющей средние и промышленные хлебопекарные компании, согласны с позицией NBOV. Директор NVB Вим Каннегитер напоминает, что цены на хлеб уже выросли на 10%. По его словам, потребители не могут всё время нести на себе груз проблем.

Дополнительной проблемой для пекарен является замена духовых печей с газовых на электрические. Срок службы печи обычно составляет от 15 до 20 лет, отметила Зенгеринг. По ее оценке, новая электрическая хлебопекарная печь обойдется в €70 тыс., а переоборудование газовой печи в электрическую будет стоить около €25 тыс. При этом на подключение новой печи к электросети может уйти до года, и неизвестно — не придется ли обновлять всю электросеть для подключения такой духовой печи.