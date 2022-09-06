Один из подозреваемых в Саскачеванской резне мёртв. В убийстве подозревается его родной брат

Продолжается розыск убийцы, жертвами которого (и его брата) стали десятки человек, одиннадцать из которых погибли, а девятнадцать ранены

Продолжается поиск убийцы, второй подозреваемый мёртв – по всей видимости, убит своим же братом.

Последние два дня вся Канада с ужасом следит за развитием событий в провинции Саскачеван, где два брата – Майлс и Дэмиен Сандерсоны – устроили бойню, убив 11 человек и ранив 19.

В первый день стали известны лишь имена и возраст подозреваемых, но в понедельник, 5 сентября, власти уточнили, что речь идёт о двух родных братьях, где старшему – Дэмиену, – 31 год, а Майлс младше его на год.

В понедельник же общественности стало известно, что Майлс был неоднократно судим за грабежи, воровство, нападения на людей и прочие мерзости. Он был приговорён на десять лет (возможно, срок не точен), но условно освобождён после пяти лет заключения, после чего должен был ежедневно отчитываться о поведении в местной полиции.

Об брата проживали в индейской деревне, где владели совместно (или же один из них владел) домом.

В понедельник же старший брат был найден мёртвым, с многочисленными ножевыми ранениями, которые сам себе он никак нанести не мог. В убийстве подозревается его младший брат, который до сих пор находится в бегах и которого разыскивают силы охраны правопорядка трёх провинций – Саскачевана, Альберты и Манитобы. В воскресенье братья разъезжали на автомобиле марки Ниссан, причём они были замечены в городе Реджайна. Они бы не могли выбраться из города на этой машине, но сменили ли они автомобиль, пока неизвестно. Но старший брат был найдён мёртвым в деревне, где он проживал. Либо братьям удалось вернуться в деревню, либо сведения о том, что они оба были в Реджайне, ошибочны, а второй человек в автомобиле был кто-то другой.

Это одно из самых кровавых преступлений, совершённых в Канаде. Сотни полицейских участвуют в поисках убийцы.