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Общество Криминал Один из подозреваемых в Саскачеванской резне мёртв. В убийстве подозревается его родной брат
police saskatchewan
Представитель полиции Саскачевана докладывает о развитии событий в деле резни.

Один из подозреваемых в Саскачеванской резне мёртв. В убийстве подозревается его родной брат

Megan Jorgensen Сен 6, 2022 Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Общество Оставить комментарий 19 Просмотров

Продолжается розыск убийцы, жертвами которого (и его брата) стали десятки человек, одиннадцать из которых погибли, а девятнадцать ранены

Продолжается поиск убийцы, второй подозреваемый мёртв – по всей видимости, убит своим же братом.

Последние два дня вся Канада с ужасом следит за развитием событий в провинции Саскачеван, где два брата – Майлс и Дэмиен Сандерсоны – устроили бойню, убив 11 человек и ранив 19.

В первый день стали известны лишь имена и возраст подозреваемых, но в понедельник, 5 сентября, власти уточнили, что речь идёт о двух родных братьях, где старшему – Дэмиену, – 31 год, а Майлс младше его на год.

В понедельник же общественности стало известно, что Майлс был неоднократно судим за грабежи, воровство, нападения на людей и прочие мерзости. Он был приговорён на десять лет (возможно, срок не точен), но условно освобождён после пяти лет заключения, после чего должен был ежедневно отчитываться о поведении в местной полиции.

Об брата проживали в индейской деревне, где владели совместно (или же один из них владел) домом.

В понедельник же старший брат был найден мёртвым, с многочисленными ножевыми ранениями, которые сам себе он никак нанести не мог. В убийстве подозревается его младший брат, который до сих пор находится в бегах и которого разыскивают силы охраны правопорядка трёх провинций – Саскачевана, Альберты и Манитобы. В воскресенье братья разъезжали на автомобиле марки Ниссан, причём они были замечены в городе Реджайна. Они бы не могли выбраться из города на этой машине, но сменили ли они автомобиль, пока неизвестно. Но старший брат был найдён мёртвым в деревне, где он проживал. Либо братьям удалось вернуться в деревню, либо сведения о том, что они оба были в Реджайне, ошибочны, а второй человек в автомобиле был кто-то другой.

Это одно из самых кровавых преступлений, совершённых в Канаде. Сотни полицейских участвуют в поисках убийцы.

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