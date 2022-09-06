В последнее время долги канадцев по кредитам выросли

По данным бюро кредитных историй Équifax, долг по кредитам канадцев во втором семестре этого года значительно вырос
Equifax Canada, бюро кредитных историй, то есть, агентство, отслеживающее положение в области кредитования и определяющее кредитный рейтинг канадцев, желающих получить кредит, опубликовало данные, согласно которым во втором семестре 2022 года общий долг кредитозаёмщиков (лиц, которые получили кредит и которые выплачивают его финансовым организациям) возраост на 8,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Иначе говоря, за год общий долг канадцев вырос более, чем на 8 процентов. Одновременно, возросла и задолженность, то есть, задержки по платежам, причём общая сумма задолженности выросла на 5,2%.
Всего же в среднем каждый канадец располагает кредитом в 21 128 долларов (включая младенцев, то есть, реальная цифра долга по кредиту у среднестатистического канадца гораздо выше).
Но это общеканадские цифры, а что касается Квебека, то сумма всё же несколько меньше и составляет 18429 долларов, что меньше, чем у остальных провинций.
Во втором семестре этого года суммы долга (не задолженности) по кредитным картам выросли по всей Канаде на 6,4% по сравнению с первым семестром, но этот рост связан, как обычно, с сезонными расходами – как покупками билетов для поездки в отпуск и заказывания отелей, так и с весенними покупками автомобилей и прочих радостей жизни.
С другой стороны, во втором семестре общая сумма кредитов, выданных в рамках ипотеки, снизилась на 16,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, то есть, люди стали меньше брать кредитов на покупку домов и квартир.