Огромное здание склада Van Horne превратится в коммерческий центр и отель

Здание склада Van Horne, знакомое всем жителям квартала Mile End, наконец-то получит новую жизнь

По всей видимости, бывший склад Van Horne будет превращён в торговый центр, с отелем и рестораном.

Жители района Mile End прекрасно знакомы с этим монументальным строением, построенным в 1924 году, типичным представителем промышленной архитектуры первой половины прошлого века. (Адрес: 1 avenue Van Horne, Montréal, Quebec H2T 2J1). Здание действительно грандиозно (по монреальским меркам), и уже целые поколения местных жителей выросли в его тени, так сказать. Им оно дорого, детишки пролезали в пустующие помещения, успешно преодолевая заграждения, взрослые, скорее, удивлялись тому, что такое большое сооружение пустует вот уже долгие годы (отдельные залы до сих пор выполняют роль склада, но 90% здания пустует).

Наконец-то, судя по всему, комплекс возродится, и с его возрождением возродится весь участок района, который давным давно практически мёртв или, по меньшей мере, находится в летаргическом сне.

Итак, вместо склада, на котором сегодня хранятся архивные документы, здание будет полностью перестроено. Внешне оно останется неизменным, разве что почистится, прихорошится и наведёт блеск, а внутри будет устроен большой отель, с рестораном, баром и кафе. Весь же первый этаж (и, возможно, второй – окончатального решения пока нет, проект находится на стадии разработки), займёт крупный торговый центр.

Пока непонятно, сохранят ли архитекторы символичекую цистерну – водонапорную башню (жители района категорически против её сноса, хотя никакой практической ценности эта башня в этом месте не имеет, но она дорога, как память).

Часть жителей квартала уже протестует против проекта, оставляя гневные комментарии в соцсетях – таких активистов борчих и борцов всегда и всюду навалом, мол, надо оставить всё в первозданном виде, не трогать ничего, пусть само разваливается и дальше. Но, будем надеяться, здравый смысл возобладает.