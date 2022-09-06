Global Property Guide: лето на канадском рынке недвижимости

Что происходило на рынке недвижимости в минувшее лето

К концу второго квартала 2022 года цены на жилье в крупнейших городах страны выросли на 8% за год. По итогам первого квартала рост был выше – 11%. По данным Канадской ассоциации недвижимости (CREA), в июле 2022 года количество сделок купли-продажи сократилось почти на 30% по сравнению этим же периодом годом ранее.

Продажи снизились почти на всех местных рынках, в том числе и в нашей провинции. В первую очередь это коснулось районов Большого Торонто, Эдмонтона, Калгари, Большого Ванкувера и долины Фрейзер. В Квебеке эта цифра равно 28%.

Жилищное строительство в стране также замедляется. В первой половине 2022 года количество разрешений на строительство жилья упало на 10%, а число введённых в эксплуатацию объектов снизилось на 1.5%.

Несмотря на продолжающийся рост цен на недвижимость, экономисты прогнозируют, что канадские дома могут стать еще дешевле из-за спада на рынке и повышения процентных ставок по ипотеке.

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