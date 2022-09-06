Королевская семья собирается судиться с Меган Маркл

Члены королевской семьи долгое время не выдвигали никаких обвинений в сторону супруги принца Гарри, но, видимо, их терпению тоже настал предел.

Последние слова Меган Маркл о том, что принц Гарри внес принца Чарльза в «черный список» вывели из себя наследника престола: он начал консультироваться с юристами по вопросу, как бы грамотно подать в суд на Меган и привлечь ее к ответственности.

Не так давно жена принца Гарри хотела начать отношения с родственниками с чистого листа, однако теперь едва ли об этом может идти речь.

Меган Маркл регулярно выдвигает обвинения в сторону королевской семьи. Не так давно она рассказала, что принц Гарри не хочет общаться с отцом. Чарльз воспринял это заявление как угрозу и пларнирует подать в суд на госпожу Маркл. Так что теперь Гарри и ее супруге нужно готовиться защитать в суде то, что они успели наговорить за последние годы.

Маркл не находится в составе королевской семьи и иногда также говорит не очень приятные вещи в адрес английской королевы Елизаветы II. Напомним, в последнем интервью брюнетка заявила о нежелании Гарри общаться с родителем. Скандальная герцогиня даже провела аналогию между принцем Чарльзом и Томасом Марклом. Как отметила красотка, муж тоже потерял родного человека. Таким образом, наследника престола был чуть ли не похоронен невесткой, с появлением которой в жизни королевской семьи регулярно происходят неприятности.

Собственная «смерть», понятное дело, не на шутку разозлила герцога Уэльского. Обсудив произошедшее за закрытыми дверями, принц Чарльз решился на серьезный шаг. «Меган пришел конец»; «Эта женщина перессорила даже братьев, сколько она еще будет болтать?»; «Удачи, Чарльз! С этой дамочкой она вам точно понадобится», – поддержали стремление возмущенного герцога Уэльского восстановить справедливость интернет-пользователи.