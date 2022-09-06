Старые Toyota Corolla массово превращают в электрические пикапы

Фирма Upcycle Green Technology из канадского Саммерсайда сообщила о запуске преобразования старых моделей Toyota Corolla в легковые пикапы с электроприводом.

Фирма Upcycle Green Technology из канадского Саммерсайда сообщила о запуске преобразования старых моделей Toyota Corolla в легковые пикапы с электроприводом. По расчётам компании, такой пикап может сэкономить малому бизнесу тысячи долларов в год за счёт разницы в актуальной стоимости топлива для традиционных ДВС и электроэнергии.

Для переработки компания принимает модели Toyota Corolla, собранные в период с 2009 по 2013 годы. Кроме трансформации кузова фирма Upcycle Green Technology переводит данные авто на электротягу. Силовая установка подобного пикапа состоит из 136-сильного электродвигателя и 26-киловаттной батареи, которая обеспечивает запас хода примерно 150 км.

Со слов авторов данного проекта, такой дальности пробега на одной зарядке будет вполне достаточно для местных собственников малого бизнеса: к примеру, разъездных ремонтников либо небольших компаний по доставке.

Главная выгода, которую должна принести трансформация таких автопарков — это экономия на расходах. Если лёгкий пикап в Канаде требует примерно 30 местных долларов на топливо каждые 100 км пути, то электрокар может обойтись суммой в 2,5 доллара. Ежегодная экономия может составлять 4,5 тыс. долларов. Цена данного проекта «под ключ» — 35 тыс. долларов.

Сама переделка осуществляется просто – у машины срезают часть кузова и устанавливают грузовую платформу. Также из углепластика формируют борта и заднюю откидную дверь. Интересный факт – инженеры сохраняют штатную оптику.