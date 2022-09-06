Находка под половицей: чаша с уникальными золотыми монетами обнаружена во время ремонта кухни

А в Израиле археологи обнаружили старое поместье.

Во время ремонта дома в северной Англии был обнаружен клад золотых монет. За них рассчитывают выручить до 250 000 фунтов стерлингов (380 000 канадских долларов) на аукционе в следующем месяце.

Находка является одним из самых больших кладов английских золотых монет 18-го века, когда-либо обнаруженных в Великобритании, согласно пресс-релизу аукционного дома Spink & Son.

Владельцы обнаружили глиняную чашку с глазурью из соли, спрятанную под бетоном и половицами их дома в Эллерби, Северный Йоркшир.

Чашка, размер которой не превышает банку из-под безалкогольных напитков, содержала более 260 золотых монет, датированных 1610–1727 годами. Аукционисты заявили, что стоимость тайника с монетами оценивается в 100 000 фунтов стерлингов в пересчете на сегодняшнюю покупательную способность.

Грегори Эдмунд, аукционист Spink & Son, сказал, что эта замечательная находка не похожа ни на одну находку в британской археологии или на любой аукцион монет на памяти живущих. Это также одна из крупнейших археологических находок в Британии, а также за период 18 века.

Монеты почти наверняка принадлежали Фернли-Майстерам, Джозефу и Саре, которые поженились в 1694 году. Они были влиятельной торговой семьей с 16 по 18 век. Они торговали железной рудой, древесиной и углем из стран Балтии, и несколько поколений занимали посты законодателей в начале 1700-х годов.

Их семейная линия начала угасать после смерти пары. По-видимому, поэтому монеты так и не были найдены.

Находка представляет собой монеты 50 и 100 фунтов стерлингов, которые использовались в то время.

“Джозеф и Сара явно не доверяли недавно созданному Банку Англии, банкнотам и даже золотым монетам того времени, потому что они решили держать так много монет, датируемых английской гражданской войной и ранее. Это чертовски большая копилка”, — сказали хозяева аукциона.