Напугал проезжающих: канадец спал за рулём Tesla на оживленной трассе (с видео)

Зато автобусом-беспилотником уже особо никого не удивишь.

В сети появилось видео, на котором видно, как водитель Tesla спит за рулем, двигаясь со скоростью более 100 км/ч по оживленной трассе Онтарио.

Луиза Лессер ехала по шоссе Королевы Елизаветы возле Сент-Катаринс около 7 часов утра в пятницу. Ее партнер оглянулся и сказал, что у белой Теслы перед ними нет водителя.

“Я подумала, что он сошел с ума, потому что, очевидно, у машины должен быть водитель, — сказала Лессер. – Я сказала ему ехать помедленнее, потому что тоже хотела посмотреть”.

Женщина сказала, что когда они подъехали к Тесле, она заметила, что водительское сиденье откинуто назад, а глаза человека за рулем закрыты. По ее словам в это время поток вокруг них двигался со скоростью примерно 105 км/ч.

“Когда я смогла разглядеть этого парня, он открыл глаза, может быть, на долю секунды, а затем снова закрыл глаза и полностью заснул, — продолжает Лестер. – Он ехал за самосвалом, и все, о чем я могла думать, это: Если этот грузовик внезапно затормозит, что произойдет?”

Женщина сказала, что ее партнер подумывал о том, чтобы посигналить машине, чтобы разбудить водителя. Но они опасались, что это напугает его и вызовет аварию.

Лессер рассказала, что водитель спал еще около 10-15 минут. Она сказала, что он открыл глаза и снова начал управлять машиной, когда приблизился к тому месту, где шоссе разделяется на Льюистон и Форт-Эри.

Полиция не восторге, но бездействует

Когда видео попало в руки местной полиции, сержант Керри Шмидт назвал поведение свидетелей “совершенно небрежным и безрассудным”. Он не столько ругал водителя, сколько возмущался, что автор видео не позвонил в 911.

“Если этот человек действительно спит, я не понимаю, почему человек, записывающий видео, снимает видео, а не звонит в 911, — сказал Шмидт. — У этого человека проблемы со здоровьем? Что происходит внутри этого автомобиля? Немного подозрительная мысль в моей голове относительно того, действительно ли это правда или это постановка. Я не знаю”.

Лестер объяснила, что не звонила в 911, потому что смогла рассмотреть номер автомобиля.

Шмидт сказал, что независимо от того, является ли это видео настоящим или постановочным, действия водителя за рулем остаются незаконными.

“Никто в здравом уме не стал бы этого делать, — сказал он. – Этот автомобиль должен быть остановлен, и этот водитель должен быть проверен. Если вы сидите в кресле водителя транспортного средства, вы должны и обязаны быть бдительными и внимательными. Невыполнение этого требования может привести к обвинению в неосторожном вождении и штрафах за опасное вождение. Есть также много других правонарушений, которые подходят под эту категорию”.

Тем не менее в настоящее время полиция не начала расследование, поскольку не поступало официальной жалобы.

Согласно веб-сайту Tesla, текущие функции автопилота их автомобилей требуют активного контроля водителя и не делают транспортное средство автономным.