Америка прощает студенческие кредиты. Должна ли Канада сделать то же самое?

А ещё американские школы получают винтовки. Стоит ли тут следовать примеру?

На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил, что его администрация спишет студенческие кредиты на сумму до 20 000 долларов для заемщиков с низким и средним уровнем дохода. Таким образом его команда надеется снизить долговую нагрузку более чем 40 миллионов американцев.

Некоторые студенческие группы, а также Неодемократическая партия Канады призвали федеральное правительство сделать то же самое в Канаде. Однако мнения экспертов разделились по поводу того, является ли списание студенческого долга лучшим способом помочь молодым канадцам.

По состоянию на 2019 год почти два миллиона канадских студентов задолжали федеральному правительству в общей сложности 20,5 миллиардов долларов. При этом средний остаток по кредиту на момент окончания учебы превышал 13 000 долларов. Эти цифры не включают задолженность перед другими источниками.

Эрика Шейкер из Канадского центра политических альтернатив говорит, что прощение кредита “полностью изменит жизнь студентов, которые соответствуют требованиям”.

Она добавила, что “мы должны помнить, что за перевод поколения в долги приходится платить. Затраты просто перекладываются на студентов и их семьи, многие из которых в гораздо меньшей степени способны нести эти затраты, чем федеральное правительство.

Шейкер упомянула результаты исследования, проведенного в 2018 году в Онтарио. Оно показало, что каждое шестое банкротство в провинции связано со студенческими кредитами.

Сколько стоит списать кредиты на образование в Канаде?

Расчеты показывают, что для отмены платы за обучение и списания долгов выпускникам, зарабатывающим менее 70 000 долларов в год, потребуется 16 миллиардов долларов в первый год, 13 миллиардов долларов во второй год и затем 10 миллиардов долларов ежегодно.

С другой стороны Аарон Вудрик из Института Макдональда-Лорье не убежден, что широкое списание студенческих кредитов является лучшим использованием ресурсов. Он отмечает, что выпускники университетов, особенно юристы и медики, обычно продолжают иметь более высокие доходы, чем жители, которые не учились в университете.

“Я думаю, будет справедливо сказать, что у вас ограниченные ресурсы, вы хотите направить деньги на самую нуждающуюся группу. Я думаю, что есть веский аргумент, что выпускники университетов не самые нуждающиеся, — рассуждает он. – Люди, которые не ходят в университет и не занимаются торговлей или не начинают свой бизнес, задают, как мне кажется, справедливый вопрос. Почему я обязан платить за решение других людей поступить в университет?”

В настоящее время выпускники могут подать заявку на отсрочку выплат по государственному студенческому кредиту, если их доход упадет ниже 25 000 долларов. В прошлом году либералы проводили кампанию за повышение порога до 50 000 долларов. Либеральное правительство также отменило проценты по студенческим кредитам до марта 2023 года.