Смиритесь: Квебек признан самой нелюбимой провинцией Канады

А ещё у нас самые плохие дороги.

Новый опрос Leger Canada показал, что Квебек не пользуется популярностью среди жителей страны. Канадцев спрашивали, какая провинция является самой нелюбимой “за пределами своей собственной”.

Бо́льшая часть респондентов (24%) отказалась отвечать на столь провокационный вопрос. Тем не менее 21% опрошенных ответил, что больше всего не любят Квебек. На втором месте оказалась Альберта, набрав 10% голосов. За ними последовали Нунавут, Саскачеван и Онтарио.

Респондентов попросили аргументировать свой выбор. Большинство провинций получили плохие отзывы из-за стоимости жизни, предполагаемой безопасности или отсутствия дел с упомянутым регионом. Однако Квебек впал в немилость по более обидной причине – люди.

49% опрошенных сказали, что не испытывают симпатии к жителям Квебека. Правда, жителей Альберты не любят 47% участников опроса, а жителей Онтарио – 30%.

Удивительно, но в тоже время Квебекцы признаны не только самыми “плохими”, но и самыми хорошими людьми Канады – так считает 21% опрошенных. Дальше следуют жители Британской Колумбии – за них проголосовало 11%.

Кроме того 17% заявили, что в Квебеке слишком дорого, а 15%, что “никого там не знают”.

Трое из десяти респондентов также считали, что Квебек представляет “очень серьезную угрозу” национальному единству. Однако примерно двое из десяти заявили, что не такой угрозы.

Самой любимой провинцией Канады стала Британская Колумбия. Она вышла вперед благодаря высоким баллам за ландшафты и дикую природу.

За ней следуют Альберта, Новая Шотландия, Онтарио, Остров принца Эдуарда и Нью-Брансуик, а затем уже Квебек.

Квебекцы же назвали любимой провинцией Нью-Брансуик.

В опросе Леже приняли участие около 1500 канадцев. Большинство из них были из Онтарио (39%), и Квебека (23%). Британскую Колумбию представляли 14%, Альберту 11%, 7% были из Атлантической Канады и ещё 6% совместно из Манитобы и Саскачевана.