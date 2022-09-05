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Политика Выборы Сколько иммигрантов готов принимать Квебек? Партийные вожди дают ответы
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Фейерверк предложений продолжается. International des Feux Loto-Québec, международные соревнования по пиротехнике, в парке Жан-Драпо. Фото parc Jean-Drapeau

Сколько иммигрантов готов принимать Квебек? Партийные вожди дают ответы

Megan Jorgensen Сен 5, 2022 Выборы, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Политика, Французский язык Оставить комментарий 44 Просмотров

У разных партий совершенно разные подходы к иммиграционной политике Квебека. Мнения не совпадают никак

Предвыборные обязательства пяти главных партий Квебека по вопросу об иммиграции.

Вопрос иммиграции вот уже многие годы считается одним из основных предвыборных пунктов в программах всех партий и движений, участвующих в выборах.

Нынешние выборы исключения из себя не представляют, но, как водится, видение вопроса у всех своё.

В этом году Квебек принял и ещё примет общим числом примерно 70 тысяч иммигрантов (но из-за пандемии в прошлые два года число их было очень незначительным).

Сравнивайте позиции и запоминайте:

  • CAQ – правящая Коалиция за будущее Квебека, считает, что Квебек должен получить больше прав в вопросах приёма иммигрантов, делать упор на знание французского языка и на профессию. Всего CAQ считает, что необходимо принимать на ПМЖ не менее 50 тысяч человек в год.
  • Квебекская партия уверена, что число иммигрантов надо снизить до 35 тысяч в год (больше не позволит экономика). Все иммигранты обязаны показать знание французского языка. Всем должна оказываться финансовая помощь на обустройство, на большее число ресурсов не хватит, а этих ресурсов (медицина, жилищный фонд, образование) и так маловато. В общее число 35 тысяч входят как иммигранты, так и беженцы. Но к беженцам, по мнению Квебекской партии, требование знания французского языка не должно относиться. Более того, партия собирается разработать программу, согласно которой от 20 до 50 процентов вновь прибывающих лиц будут селиться в небольших городах и деревнях.
  • Либеральная партия Квебека, наоборот, уверена, что количество иммигрантов должно быть увеличено до 70 тысяч в год. Только так можно решить вопрос с нехваткой рабочих рук. Партия считает, что увеличение вложений в обучение иммигрантов французскому языку решит языковой вопрос.
  • Консервативная партия в вопросе количества иммигрантов согласна с Квебекской партией – их число должно сократиться вдвое, потому что нынешняя нагрузка иммигрантов на бюджет слишком велика. Тем более, что англоязычный и иммигрантский сегменты отрицательно влияют на сохранение “французскости” провинции. Что такое “вдвое” не совсем ясно – идёт ли речь о сокращении в два раза количества иммигрантов, ожидаемых в этом году (70 тысяч) или от плана (50 тысяч).
  • Партия Солидарный Квебек, со своей стороны, уверена, что число иммигрантов надо повысить, но конкретные цифры лидеры партии пока не назвали. Косвенно партия поддержала мнение Ассоциации Производителей и Экспортёров Квебека, которая назвала цифру в 90 тысяч человек в год, но сам Солидарный Квебек эту цифру не озвучил. Что касается франкоязычия, то партия считает необходимым усилить работу в этом направлении.

Как видим, позиции пяти главных соперников весьма расходятся – 25 тысяч, 35 тысяч, 50 тысяч, 70 тысяч и (возможно) 90 тысяч новых квебекцев в год.

Но все партии так или иначе выступают за поддержку “французскости”.

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