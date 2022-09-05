Сколько иммигрантов готов принимать Квебек? Партийные вожди дают ответы

У разных партий совершенно разные подходы к иммиграционной политике Квебека. Мнения не совпадают никак

Предвыборные обязательства пяти главных партий Квебека по вопросу об иммиграции.

Вопрос иммиграции вот уже многие годы считается одним из основных предвыборных пунктов в программах всех партий и движений, участвующих в выборах.

Нынешние выборы исключения из себя не представляют, но, как водится, видение вопроса у всех своё.

В этом году Квебек принял и ещё примет общим числом примерно 70 тысяч иммигрантов (но из-за пандемии в прошлые два года число их было очень незначительным).

Сравнивайте позиции и запоминайте:

CAQ – правящая Коалиция за будущее Квебека , считает, что Квебек должен получить больше прав в вопросах приёма иммигрантов, делать упор на знание французского языка и на профессию. Всего CAQ считает, что необходимо принимать на ПМЖ не менее 50 тысяч человек в год.

, считает, что Квебек должен получить больше прав в вопросах приёма иммигрантов, делать упор на знание французского языка и на профессию. Всего CAQ считает, что необходимо принимать на ПМЖ не менее 50 тысяч человек в год. Квебекская партия уверена, что число иммигрантов надо снизить до 35 тысяч в год (больше не позволит экономика). Все иммигранты обязаны показать знание французского языка. Всем должна оказываться финансовая помощь на обустройство, на большее число ресурсов не хватит, а этих ресурсов (медицина, жилищный фонд, образование) и так маловато. В общее число 35 тысяч входят как иммигранты, так и беженцы. Но к беженцам, по мнению Квебекской партии, требование знания французского языка не должно относиться. Более того, партия собирается разработать программу, согласно которой от 20 до 50 процентов вновь прибывающих лиц будут селиться в небольших городах и деревнях.

уверена, что число иммигрантов надо снизить до 35 тысяч в год (больше не позволит экономика). Все иммигранты обязаны показать знание французского языка. Всем должна оказываться финансовая помощь на обустройство, на большее число ресурсов не хватит, а этих ресурсов (медицина, жилищный фонд, образование) и так маловато. В общее число 35 тысяч входят как иммигранты, так и беженцы. Но к беженцам, по мнению Квебекской партии, требование знания французского языка не должно относиться. Более того, партия собирается разработать программу, согласно которой от 20 до 50 процентов вновь прибывающих лиц будут селиться в небольших городах и деревнях. Либеральная партия Квебека , наоборот, уверена, что количество иммигрантов должно быть увеличено до 70 тысяч в год. Только так можно решить вопрос с нехваткой рабочих рук. Партия считает, что увеличение вложений в обучение иммигрантов французскому языку решит языковой вопрос.

, наоборот, уверена, что количество иммигрантов должно быть увеличено до 70 тысяч в год. Только так можно решить вопрос с нехваткой рабочих рук. Партия считает, что увеличение вложений в обучение иммигрантов французскому языку решит языковой вопрос. Консервативная партия в вопросе количества иммигрантов согласна с Квебекской партией – их число должно сократиться вдвое, потому что нынешняя нагрузка иммигрантов на бюджет слишком велика. Тем более, что англоязычный и иммигрантский сегменты отрицательно влияют на сохранение “французскости” провинции. Что такое “вдвое” не совсем ясно – идёт ли речь о сокращении в два раза количества иммигрантов, ожидаемых в этом году (70 тысяч) или от плана (50 тысяч).

в вопросе количества иммигрантов согласна с Квебекской партией – их число должно сократиться вдвое, потому что нынешняя нагрузка иммигрантов на бюджет слишком велика. Тем более, что англоязычный и иммигрантский сегменты отрицательно влияют на сохранение “французскости” провинции. Что такое “вдвое” не совсем ясно – идёт ли речь о сокращении в два раза количества иммигрантов, ожидаемых в этом году (70 тысяч) или от плана (50 тысяч). Партия Солидарный Квебек, со своей стороны, уверена, что число иммигрантов надо повысить, но конкретные цифры лидеры партии пока не назвали. Косвенно партия поддержала мнение Ассоциации Производителей и Экспортёров Квебека, которая назвала цифру в 90 тысяч человек в год, но сам Солидарный Квебек эту цифру не озвучил. Что касается франкоязычия, то партия считает необходимым усилить работу в этом направлении.

Как видим, позиции пяти главных соперников весьма расходятся – 25 тысяч, 35 тысяч, 50 тысяч, 70 тысяч и (возможно) 90 тысяч новых квебекцев в год.

Но все партии так или иначе выступают за поддержку “французскости”.