О дорогах Древнего Рима – как их строили и почему ими пользуются до сих пор

Немного о древнеримских дорогах – пример для подражания для нынешних дорог. После двух тысяч лет они всё ещё в рабочем состоянии

Как строились дороги в Древнем Риме.

Одно из самых важных наследств, что нам оставил Древний Рим, это его сеть дорог. Именно в Древнем Риме была разработана сеть дорог, которые связали между собой самые разные уголки империи и республики. Первые дороги были проложены ещё в 4 веке до нашей эры, то есть, более 2 тысяч 400 лет назад. И строительство дорог продолжалось сотни лет. Римляне не придумали дороги, а взяли опыт восточных народов (персов, ассирийцев), но именно Римляне создали мощную сеть, общая длина которой составила свыше 80 тысяч километров, что позволяло быстро снабжать разные уголки империи, поддерживать уровень торговли, срочно перебрасывать военные силы. Европа, Ближний Восток, Северная Африка – все эти регионы охватывались широкой сетью.

Каковы же были особенности дорожной сети в Древнем Риме?

При строительстве дорог существовали нормы (нечто, вроде ГОСТа), согласно которым глубина разрабатываемого покрытия должна была составлять примерно метр, причём покрытие укладывалось в несколько слоев: нижний слой – местная почва (земля, глина, и т.д.) – но этот слой тщательно утаптывался. Затем укладывался слой песка, на который выкладывался слой глины. Выше, как правило, материал, схожий с современным бетоном, на который укладывался толстый слой гравия, смешанного с раствором определённого состава, а поверх выкладывался обработанный камень. Дороги были построены таким образом, что вода отводилась в стороны по канавкам между камнями и уходила вниз, затем стекая к обочине. Что касается бетона, то он был достаточно крепок, из него не только укладывалось дорожное покрытие, но и строились акведуки. Кстати, считается, что изобрели бетон тоже римляне.

Дороги, построенные таким образом, нуждались в незначительном ремонте (выпал плохо уложенный камень, потрескалось покрытие и т.д.). Специальные службы дорожного контроля не только следили за их состоянием и ремонтировали их, но и имели право разыскивать и наказывать воришек, которые могли утащить камень. Найти таких воров было достаточно легко – обойти соседние посёлки и приглядеться, где в стену или ограду уложен дорожный камень.

Римляне придумали дорожные знаки – на всех дорогах были установлены деревянные указатели, а на крупных – каменные столбы, на которых указывалось расстояние до нулевого километра данной дороги, расстояние до ближайших городов, а часто даже адрес представителей дорожной службы, ответственной за этот участок.

Интересно, что дороги были, как правило, прямыми, а поворотов старались избегать. Вместо них дорога поворачивала под прямым углом. Такой подход был связан с тогдашними технологиями строительства.

Римские дороги не разрушились под воздействием природных сил. В средние века, после падения Римской империи, многие из дороги были разобраны, камни использовали для строительства средневековых замков, да и просто домов. Но те немногие, что сохранились, вызывают уважение до сих пор – по ним ездят и ходят без проблем.