В Великобритании новый премьер-министр. Ожидается жёсткая политика по всем направлениям

Новым премьер-министром Великобритании стала Лиз Трасс – лидер Консервативной партии, сторонница жёстких мер в политике и экономике

Новую главу правительства Великобритании сравнивают с Маргарет Тетчер.

На самом деле, мы немного забегаем вперёд, потому что пока Лиз Трасс (Liz Truss) не утверждена официально на пост руководителя страны, но дело за малым, остаётся лишь получить подпись королевы Великобритании (она же, королева Канады) и пройти другие формальности, так что в успехе новой главы страны никто не сомневается.

У нового премьера огромный политический опыт – она занимала важнейшие посты в предыдущем правительстве, включая пост министра иностранных дел в правительстве Бориса Джонсона. Лиз Трасс получила поддержку правого крыла Консервативной партии и правых кругов общества.

Считается, что она сторонница большей жёсткости в отношении экономики – она против повышения налогов на крупные компании и против увеличения экономической помощи безработным, считая, что работу могут найти все, кто серьёзно хочет работать, а повышение пособий даёт стимул не работать.

Любопытно, что в молодости госпожа Трасс была сторонницей либеральной политики. как признаёт сама героиня, она долгое время находилась под влиянием родителей, которые не просто поддерживают левые силы, но и активно выступали против консерваторов вообще и против Маргарент Тэтчер, в частности. Как посмеивается сама премьер-министр, мама, может быть, на следующих выборах за дочь и проголосует, родная кровинка, всё же, а папа, при всех хороших отношениях с дочерью, явно будет голосовать против.

Про Лиз Трасс говорят, что единственная разница между ней и ротвейлером в том, что собака, ухватившая врага, в конце концов разжимает челюсти. Лиз Трасс никогда не ослабляет хватку.

Говорят также, что в бытность министром иностранных дел госпожа Трасс настаивала не принятии более жёстких мер по отношению к правительству В.Путина и в поддержку Украины, считая, что Джонсон слишком мягок. Так что, всё указывает на то, что рановато радовались уходу Бориса Джонсона сторонники нынешней политики Кремля.

Сама же глава правительства заявила, что времени на раскачку нет, новые меры по всем направлениям будут приняты уже со следующей недели, после того, как она осмотрится и ознакомится с соответствующими документами.

Одним словом нас ждут интересные события. Предположения и слухи – это одно, а реальность бывает совсем иной.