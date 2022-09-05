Число буровых в Канаде впервые выросло с июля

Число действующих буровых установок в Канаде выросло до 208 единиц, следует из данных, опубликованных 2 сентября компанией Baker Hughes.

За неделю с 26 августа по 2 сентября число активных буровых установок в Канаде выросло на семь и составило 208 единиц. Последний раз рост числа буровых был в июле, после чего число буровых не изменялось или снижалось.

За неделю число нефтяных буровых увеличилось на семь — до 143. Число газовых буровых не изменилось и осталось на уровне — до 65.

Число буровых в провинции Альберта выросло на шесть — до 148 единиц.

Напомним, после снижения числа буровых в конце 2021 года их число начало восстанавливаться. К 25 февраля 2022 года их количество достигло локального максимума в 224 единиц, после чего началось падение.