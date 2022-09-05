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Правительство Франции потребовало экономить электричество с помощью поездов

Виктория Христова Сен 5, 2022 В Мире, Новости, Общество Комментарии к записи Правительство Франции потребовало экономить электричество с помощью поездов отключены 32 Просмотров

Одним из способов экономии электричества во Франции может стать сокращение зимой количества курсирующих поездов.

Предложений по этому поводу потребовало от Национальной компании железных дорог правительство республики, сообщает 4 сентября газета Parisien, ссылаясь на источник на предприятии.

Как рассказал журналистам собеседник, данное требование озадачило руководство компании, так как график движения поездов выстроен на основании сформировавшихся пассажиропотоков.

«Я не понимаю, как в политическом и социальном плане можно требовать реализации транспортного плана, который уже достаточно сокращен, чтобы оказать реальное влияние на потребление электроэнергии, без других решительных мер», — сказал представитель железнодорожников.

Он отметил, что для исполнения данного требования правительство должно заставить компании отправить сотрудников на удаленный режим работы. Если этого не сделать, то поезда будут переполнены, а кто-то может вообще не влезть в поезд.

 

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