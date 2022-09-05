StatsCan публикует последние данные о разрешениях на строительство

Стоимость разрешений на строительство многоквартирных домов снизилась на 11,1%, причем замедление было зарегистрировано в шести провинциях.

Общая стоимость разрешений на строительство в Канаде снизилась на 6,6% в июле до 11,2 млрд долларов, в основном из-за слабости в жилом секторе, который упал на 8,6% до 7,6 млрд долларов.

Последние данные Статистического управления Канады показали, что снижение числа намерений приобрести жилье было в значительной степени обусловлено Онтарио (количество разрешений на проживание одной семьи сократилось на 13,9%), что значительно перевесило прирост в шести других провинциях. Тем не менее, компонент для одной семьи был на 14,8% выше, чем в июле 2021 года.

Стоимость разрешений на строительство многоквартирных домов снизилась на 11,1%, причем замедление было зарегистрировано в шести провинциях. Наибольшее снижение пришлось на провинцию Онтарио (на 32,8%).

Нежилой сегмент также сократился на 2,1% до 3,6 млрд долларов в июле. Прирост в коммерческом (рост на 0,1%) и институциональном компонентах (рост на 7,9%) был сведен на нет заметными потерями в промышленном компоненте (снижение на 16,9%).

Замедление промышленного производства произошло в основном из-за провинции Онтарио (снижение на 31,1%), где наблюдалось третье ежемесячное снижение подряд, сообщил StatCan.

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