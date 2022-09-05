Как работает совместное подписание ипотечного кредита?

Совместное подписание ипотечного кредита – очень полезный вариант для покупателей жилья, которые хотят помочь друг другу в покупке жилья даже при далеко не идеальном финансовом положении.

Однако совместное подписание – это также выбор, к которому не следует относиться легкомысленно и который должен быть тщательно обдуман всеми вовлеченными сторонами.

Прежде чем вы решите использовать поручителя по ипотеке или согласитесь им стать, важно, чтобы обе стороны понимали процесс и то, что он для них значит. Если все сделано правильно, совместное подписание ипотечного кредита может стать отличным способом помочь вам получить ипотеку, когда в противном случае вы не смогли бы этого сделать. При неправильном обращении это может обернуться катастрофой для обеих сторон.

Когда вы подаете заявку на ипотеку, ваш кредитор должен определить, насколько вы будете надежны как заемщик. Это решение будет приниматься на основе ряда факторов, таких как ваш доход, ваш кредитный рейтинг, ваш существующий долг, ваш первоначальный взнос, дом, который вы хотите купить, и многое другое.

К сожалению, при таком количестве различных факторов, которые вступают в игру, очень легко, что один или несколько из них в конечном итоге не соответствуют ожиданиям кредитора. Это может привести к разочарованию, особенно когда вы знаете, что способны справиться с выплатой ипотечного кредита. К сожалению, банки не могут просто верить каждому заемщику на слово и должны основывать свои решения на принципах снижения рисков.

Однако они предлагают вариант компенсировать ваши недостатки, и это совместное подписание. Когда вы подписываете соглашение совместно, вы, по сути, добавляете к своей ипотеке еще одного человека, которого банк может использовать для получения ипотечного кредита.

В идеале, этот человек имеет лучшее финансовое положение, чем вы, или, по крайней мере, компенсирует те области, в которых вы потерпели неудачу. Идея совместного подписания заключается в том, что второй заемщик не только косвенно ручается за вашу надежность, но и юридически соглашается покрыть платежи по ипотеке, если вы этого не сделаете.

Обычно это означает, что основной кредитор покроет платежи по кредиту, а соавтор вступит в дело только тогда, когда основной кредитор не сможет заплатить, однако в глазах кредитора оба несут равную ответственность за то, чтобы убедиться, что каждый платеж произведен.

Совместное подписание также может звучать очень похоже на процесс привлечения созаемщика, как это делают многие люди при покупке дома с супругом или партнером. В большинстве случаев созаемщик и поручитель функционируют практически одинаково, однако основное различие заключается в отношениях между двумя заемщиками.

Помимо того, что они обычно находятся в близких отношениях, таких как брак, они также соглашаются разделить долг и платежи, вместо того, чтобы один человек соглашался взять на себя ответственность, если другой не выполнит обязательства. Многие люди будут использовать созаемщика, даже если их финансовое положение совершенно благополучно, просто чтобы оба партнера могли владеть своим домом.

Когда вы решите использовать поручителя для своей ипотеки, вам нужно будет сделать это на этапе утверждения. Это может произойти при первой попытке утверждения, или вы можете выбрать повторную попытку утверждения после неудачной попытки без партнера.

Ваш партнер должен будет предоставить по существу ту же информацию, что и вы, как основной заемщик. Это может включать в себя удостоверение личности, подтверждение занятости, платежные квитанции, банковские выписки, кредитный отчет, налоговые формы и многое другое. Эта информация, а также ваша собственная будут включены в заявку на ипотеку.

Обратите внимание на следующую недвижимость:

Отдельностоящий триплекс с гаражом, в очень хорошем состоянии, за которым ухаживали на протяжении многих лет. В отличном месте рядом со всеми сервисами, пригородной электричкой и 20-й дорогой. Первый и второй этажи 5 1/2 и бейсмент 4 1/2. Годовой доход составляет $39,480. Отличная возможность для инвестирования !

Для более подробной информации – звоните !

С уважением, Лев Голберг

(514) 889-3595

Facebook I Instagram I Linkedin