Лечение дома, а не в больнице: как CAQ предлагает реформировать медицину

Ранее коалиция заявила, что в ближайшие годы невозможно найти семейного врача для каждого жителя провинции.

Коалиция Avenir Québec (CAQ) продолжает представлять свой план здравоохранения. В воскресенье партия представила очередную идею: развернуть домашнюю госпитализацию по всему Квебеку.

Ранее на этой неделе руководитель CAQ Франсуа Лего пообещал крупные инвестиции в обучение и набор дополнительных сотрудников, запуск приложения “Ваше здоровье” и строительство частных мини-больниц.

А в воскресенье в Лавале он объявил, что ищет инновационные решения для разгрузки сети.

“Вы знаете, у нас есть большая проблема. Мы хотим, чтобы в отделениях неотложной помощи было меньше пробок”, — сказал он на пресс-конференции.

Поэтому CAQ планирует ежегодно переводить “сотни” пациентов из больниц домой для продолжения лечения. За ними будет закреплена группа врачей и фармацевтов.

Госпитализация на дому будет предлагаться в соответствии со строгими критериями. Она будет возможна если:

пациент дает согласие

клиническое состояние пациента позволяет проводить лечение на дому

пациента сопровождает лицо, осуществляющее уход.

пациент проживает в заранее определенной зоне обслуживания больницы.

Согласно предложению CAQ, к концу 2023 года в регионах Большого Монреаля и Квебека будет создано пять таких подразделений. После этого развертывание будет происходить постепенно по всему Квебеку до 2026 года.

Стоимость меры оценивается в 235 миллионов долларов в течение четырех лет.