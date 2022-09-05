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Политика Выборы Лечение дома, а не в больнице: как CAQ предлагает реформировать медицину

Лечение дома, а не в больнице: как CAQ предлагает реформировать медицину

Olga Fedak Сен 4, 2022 Выборы, Здоровье, медицина, Новости Квебека и Монреаля, Общество Оставить комментарий 41 Просмотров

Ранее коалиция заявила, что в ближайшие годы невозможно найти семейного врача для каждого жителя провинции.

Коалиция Avenir Québec (CAQ) продолжает представлять свой план здравоохранения. В воскресенье партия представила очередную идею: развернуть домашнюю госпитализацию по всему Квебеку.

Ранее на этой неделе руководитель CAQ Франсуа Лего пообещал крупные инвестиции в обучение и набор дополнительных сотрудников, запуск приложения “Ваше здоровье” и строительство частных мини-больниц.

А в воскресенье в Лавале он объявил, что ищет инновационные решения для разгрузки сети.

“Вы знаете, у нас есть большая проблема. Мы хотим, чтобы в отделениях неотложной помощи было меньше пробок”, — сказал он на пресс-конференции.

Поэтому CAQ планирует ежегодно переводить “сотни” пациентов из больниц домой для продолжения лечения. За ними будет закреплена группа врачей и фармацевтов.

Госпитализация на дому будет предлагаться в соответствии со строгими критериями. Она будет возможна если:

  • пациент дает согласие
  • клиническое состояние пациента позволяет проводить лечение на дому
  • пациента сопровождает лицо, осуществляющее уход.
  • пациент проживает в заранее определенной зоне обслуживания больницы.

Согласно предложению CAQ, к концу 2023 года в регионах Большого Монреаля и Квебека будет создано пять таких подразделений. После этого развертывание будет происходить постепенно по всему Квебеку до 2026 года.

Стоимость меры оценивается в 235 миллионов долларов в течение четырех лет.

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