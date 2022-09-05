Воскресное авиашоу в Торонто в честь Дня труда отменено из-за плохой погоды

Но это не так обидно, как отмененные пассажирские авиарейсы.

Авиашоу в Торонто было отменено в воскресенье из-за плохих погодных условий. Чиновники заявили об этом вскоре после 14:30.

“Безопасность имеет первостепенное значение для Канадского международного авиасалона, — говорится в заявлении. – В связи с текущими условиями мы отменили безопасность наших исполнителей, съемочной группы и зрителей. Мы будем предоставлять обновленную информацию о статусе любых будущих шоу”.

Авиашоу должно было проходить с полудня до 15:00 ежедневно в течение длинных выходных, посвященных Дню труда.

Уведомления от CIAS Toronto начали появляться в социальных сетях вскоре после 12 часов дня. В них говорилось, что выступления будут продолжаться до тех пор, пока они соответствуют “минимальным требованиям безопасности”. Тогда же было объявлено, что их график может быть гибким. В течение следующих нескольких часов выступления были либо отменены, либо отложены из-за пасмурной и сырой погоды.

Кайл Фаулер, пилот авиашоу, который смог подняться в небо в воскресенье для разведки погоды, подтвердил, что погодные условия были туманными и не идеальными.

Пока неясно, получат ли болельщики, купившие билеты в фан-зону, компенсацию из-за отмены.