Не врите Гуглу: канадская компания выиграла суд против плохого отзыва в Интернете

А жительница Квебека готова судится в провинцией из-за смертельных ям на дорогах.

Верховный суд Британской Колумбии обязал “недовольного клиента”, разместившего отзывы в Google и Yelp и обвинившего местную компанию в мошенничестве, возместить ущерб в размере 90 000 долларов за клевету.

Деревообрабатывающая компания Longhouse Specialty Forest Products подала в суд на клиента Тайлера Гинтера. Она требовала компенсацию в 675 000 долларов на основании содержания двух обзоров, которые он опубликовал в 2017 и 2018 годах. Владельцы компании утверждали, что комментарии нанесли ущерб репутации компании и привели к финансовым потерям. Иск был подан в 2021 году.

История недовольного клиента

В 2015 году Гинтер строил дом в городке Белая Скала. Он разместил заказ на софиты (панели для кровли) из болиголова (имеется ввиду хвойное дерево, а не ядовитая трава) и кедровый сайдинг. Он внес залог в размере 7500 долларов. Несколько месяцев спустя ему были выставлены два счета, и с кредитной карты Гинтер было снято 14 428,62 долларов за заказ.

Когда софиты были заказаны, мужчина заявил, что не доволен их качеством и отправил их обратно. Они были повторно окрашены, повторно доставлены и в конечном итоге установлены, несмотря на то, что Гинтер сказал суду, что он все еще “очень ими недоволен”.

Вскоре после этого Гинтер сказал владельцу компании Брайану Дженкинсу, что он не заказывал сайдинг и потребовал отменить эту позицию. Он также потребовал возмещения 1000 долларов из-за своего недовольства софитами.

Гинтер добавил, что если не получит требуемые деньги, он сообщит об обвинениях как о мошенничестве в компанию, выпускающую его кредитную карту.

У мужчин началась бурная переписка, в через несколько дней клиент получил заказанный (ну или не заказываемый) сайдинг. Гинтер отказался принимать доставку и отправил товар обратно поставщику. Он также выполнил свою угрозу сообщить о транзакции как о мошенничестве. Но компания, выпускающая кредитные карты, отклонила его жалобу.

Негативные отзывы

Первый разъеренный отзыв он разместил в сети 16 месяцев спустя. Ещё через три месяца написал второй.

Первый отзыв, размещенный в Google, призывал потенциальных клиентов к осторожности. Он рассказал что продукция и услуги компании были плохими, доставка слишком долгой.

“Я бы настоятельно предостерег всех от использования продуктов из кедра Longhouse, но если вы решите рискнуть, используя их…. Не платите этой фирме ни цента заранее и принимайте все меры предосторожности, чтобы защитить себя и свою кредитку, они мошенники, мошенники и обманчивые, и это идёт в самого верха компании!!!”, – написал он.

Отзыв в Yelp был похожим, но немного длиннее.

“Эта компания не та компания, с которой вы можете иметь дело. За все годы ведения бизнеса я никогда не сталкивался с кем-то, кто невероятно груб, обманывает своих клиентов при первоначальном заказе, добавляет поддельный заказ, а затем выставляет серию поддельных счетов-фактур и покрывает эту ложь. ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ и НЕ ВЕРЬТЕ ИМ”, – говорилось на “жёлтых страницах”.

Гинтер не стал скрывать, что с помощью комментариев он намеревался навести урон бизнесу и лишить его клиентов.

Суд

Защита Гинтера заключалась в том, что “все, что он сказал, было правдой”. Однако судья не поддержала его.

“Единственным доказательством, подтверждающим обвинения г-на Гинтера в мошенничестве, являются его собственные доказательства, — написала судья Нитья Айер. – Я считаю, что мистер Гинтер не является заслуживающим доверия свидетелем”.

Суд счел утверждения в отзывах об обвинении компании в обмане и мошенничестве просто не подтвержденными представленными доказательствами. Судья также не счел правдоподобным тот факт, что Гинтер так и не получил вложения электронной почты, подтверждающие детали покупки.

Учитывая, что негативные отзывы оставались в сети в течение нескольких лет и их мог увидеть любой, кто выполнял поиск в Интернете о компании, судья пришел к выводу, что они могли отпугнуть потенциальных клиентов и нанести ущерб совладельцам Брайану и Мойле Дженкинс и репутации бизнеса.

Владельцы компании потребовали возмещения общего ущерба в размере 250 000 долларов, который, по словам Айер, был “чрезмерным”. Вместо этого она присудила 60 000 долларов.

“Повсеместное распространение интернет-обзоров стало фактом деловой жизни. Хотя негативные отзывы могут отпугивать потенциальных клиентов, ряд обзоров является обычным явлением, и разумный читатель будет оценивать их по своему усмотрению”, — резюмировала она.

Владельцы утверждали, что в результате проверок они увидели 10-процентное снижение доходов, и просили присудить им 200 000 долларов. Айер сказала, что финансовые отчеты не подтверждают это утверждение. Суд решил, что годовые колебания доходов “предполагают, что на изменения повлияли другие факторы”.

Таким образом компании было присуждено 20 000 долларов как компенсация потерь.

Судья установила, что действия Гинтера были мотивированы злым умыслом. В тех случаях, когда это является мотивом, может быть присуждена компенсация при отягчающих обстоятельствах. Судья установила, что Гинтер действовал со злым умыслом, и приказал ему выплатить двум владельцам еще по 5000 долларов каждому.

А как вы считаете, было ли решение суда справедливым?