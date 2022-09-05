В домах престарелых Квебека хотят установить камеры наблюдения, но эта идея не всем по душе

Поможет ли нововведение решить текущие проблемы мест для длительного ухода?

Правительство Квебека обнародовало план по строительству тысяч новых мест в домах для пожилых людей по всей провинции. План включает в себя установку камер наблюдения в каждой комнате. Новинка вызвала немалые споры, подняв вопросы конфиденциальности и кадрового обеспечения.

Власти заявляют, что камеры помогут сотрудникам следить за жителями, особенно за больными деменцией. Такие постояльцы могут “сбегать” из своих жилых помещений.

Пол Арбек, президент Groupe Santé Arbec, которая представляет частные дома престарелых, говорит, что слежка может защитить пожилых людей.

“Я думаю, что это отличный инструмент, клинический инструмент и инструмент управления персоналом, — сказал он. – Когда нам нужно расследовать ситуации, которые могут быть или не быть насилием или жестоким обращением, это намного проще, когда у нас есть это на пленке”.

Однако когда дело доходит до надзора со стороны правительства, Арбек беспокоится о неприкосновенности частной жизни и защите достоинства жителей. Об этом же переживает и профсоюз, представляющий работников здравоохранения.

Правительство заявляет, что камеры будут включаться только с разрешения жителей или их законных представителей.

В тоже время защитники прав пациентов говорят, что в камерах нет смысла, если на них никто не смотрит.

“Достаточно ли у нас персонала, чтобы круглосуточно вести надлежащее наблюдение за тем, что собирается показать камера? — рассуждает Поль Брюне, генеральный директор Совета по защите пациентов. – Нам уже сейчас не хватает персонала, чтобы готовить приличную еду и соблюдать приличную гигиену”.