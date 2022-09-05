Резня в Саскачеване. Не менее десяти человек убито, десятки ранены

По предварительным данным, два жителя деревни индейцев кри устроили кровавое побоище в нескольких муниципалитетах

Не менее десяти человек убиты и около двадцати ранены ударами ножа.

Первый звонок на 911 поступил ещё ранним утром. в деревне индейцев кри, в двух часах езды на машине от Саскатуна, было совершено нападение на человека. В течение следующего часа стало известно ещё о нескольких нападаниях на людей. Во всех случаях преступники действовали ножом.

Затем звонки стали поступать из других мест. Провинциальная полиция объявила тревогу и обратилась к жителям провинции соблюдать осторожность и по возможности не выходить из дома.

Нападения между тем продолжались в течение нескольких часов.

К полудню тревога была объявлена и в соседних провинциях – Альберте и Манитобе.

Одновременно полиция сообщила о личности подозреваемых – оба они индейцы. Одного зовут Дамиен Сендерсон, ему 31 год. Второго – Майлс Сандерсон, ему 30 лет. Не было уточнено, идёт ли речь о братьях или вообще о родственниках – в замкнутых индейских поселениях нередки случаи одинаковой фамилии у людей, между которыми нет прямых родственных связах. Но что негодяи действовали совместно, очевидно.

Они передвигаются на внедорожнике марки Ниссан, чёрного цвета. Во второй половине дня автомобиль был замечен в городе Реджайна, в 320 километрах от деревни, где были совершены первые нападения.

К вечеру стало ясно, что оба преступника нападали на людей по меньшей мере в 13 муниципалитетах. Не менее десяти человек были убиты, а около двадцати госпитализированы с ножевыми ранениями. Нет сомнения в том, что жертвы выбираются преступниками случайным образом – проезжая на машине мимо прохожего, они выскакивали, наносили удары ножом и уезжали. Полиция, впрочем, уверена, что по меньшей мере первые нападения были совершены не наугад.

Ведётся розыск, дело не завершено. В описании событий могут быть неточности, так как сама ситуация развивается, и приходят уточняющие данные.