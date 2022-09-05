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Общество Криминал Резня в Саскачеване. Не менее десяти человек убито, десятки ранены
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Подозреваемые в резне. Снимок с экрана телевизора. Данные, к сожалению, устарели - уже не 15, а 20 раненых.

Резня в Саскачеване. Не менее десяти человек убито, десятки ранены

Megan Jorgensen Сен 4, 2022 Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Общество Оставить комментарий 150 Просмотров

По предварительным данным, два жителя деревни индейцев кри устроили кровавое побоище в нескольких муниципалитетах

Не менее десяти человек убиты и около двадцати ранены ударами ножа.

Первый звонок на 911 поступил ещё ранним утром. в деревне индейцев кри, в двух часах езды на машине от Саскатуна, было совершено нападение на человека. В течение следующего часа стало известно ещё о нескольких нападаниях на людей. Во всех случаях преступники действовали ножом.

Затем звонки стали поступать из других мест. Провинциальная полиция объявила тревогу и обратилась к жителям провинции соблюдать осторожность и по возможности не выходить из дома.

Нападения между тем продолжались в течение нескольких часов.

К полудню тревога была объявлена и в соседних провинциях – Альберте и Манитобе.

Одновременно полиция сообщила о личности подозреваемых – оба они индейцы. Одного зовут Дамиен Сендерсон, ему 31 год. Второго – Майлс Сандерсон, ему 30 лет. Не было уточнено, идёт ли речь о братьях или вообще о родственниках – в замкнутых индейских поселениях нередки случаи одинаковой фамилии у людей, между которыми нет прямых родственных связах. Но что негодяи действовали совместно, очевидно.

Они передвигаются на внедорожнике марки Ниссан, чёрного цвета. Во второй половине дня автомобиль был замечен в городе Реджайна, в 320 километрах от деревни, где были совершены первые нападения.

К вечеру стало ясно, что оба преступника нападали на людей по меньшей мере в 13 муниципалитетах. Не менее десяти человек были убиты, а около двадцати госпитализированы с ножевыми ранениями. Нет сомнения в том, что жертвы выбираются преступниками случайным образом – проезжая на машине мимо прохожего, они выскакивали, наносили удары ножом и уезжали. Полиция, впрочем, уверена, что по меньшей мере первые нападения были совершены не наугад.

Ведётся розыск, дело не завершено. В описании событий могут быть неточности, так как сама ситуация развивается, и приходят уточняющие данные.

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