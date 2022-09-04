Полицейский произвол в Канаде

Вопиющий случай полицейского произвола в Канаде

Улыбнёмся? Ужасающий случай полицейского произвола. Просьба увести детей перед прочтением этого текста.

Напомним читателю славный случай, который имел место в Монреале в 2011 году. Многие слышали или читали о нём, но хорошего юмора мало не бывает. Итак:

Один монреалец сдружился с девушкой-полицейской. Ну, дело молодое, развлекаются у неё на квартире. Тут она его возьми и пристегни к железной спинке кровати своими служебными наручниками. В позе Христа, как бы – руки широко расставлены. И продолжают радоваться жизни…

Но тут приспичило ей в туалет, она выскочила, а пока в туалете сидит, звонят из участка – мол, в соседнем от тебя доме пожар, машины едут, но тебе-то секунда ходу до них, глянь, что там происходит.

Девушка халат накинула, на балкон выскочила – точно, горит. А она знает, что в доме старушка-инвалид живёт. Спасать надо. Бросилась наша полицейская в огонь, не переодеваясь… бабушку вызволила. Но при этом ногу подвернула, дымом надышалась, и её подоспевшие пожарные в больницу отправили. А за этими событиями совсем из головы вон, что дружок-то на кровати голый и к спинке кровати наручниками прикованный.

Ага… Её там лечат. А парень лежит. Сначала ждёт, надеется, а потом видит, пропала девица. Заволновался. Через час испереживался.

Через пять часов умудрился как-то спинку снять с рамы, но руки отцепить не получается, потому что наручники не игрушечные, а настоящие, полицейские… Так и ходит по квартире, прикованный.

Писать парню хочется, невмоготу. А в туалет не войдёшь – а ты, любезный читатель, не смейся, не смейся, – сами попробуйте в такой позе в туалет протиснуться – руки раскинуты, за спиной железная спинка от кровати. Никак не получится!

Позвонить по телефону, и то не может – пока бедняга от кровати отсоединялся, его телефон разрядился. Да и как номер набёрешь… Даже трусы не надеть.

В конце концов, умудрился из дома выбраться. Идёт по улице голый мужик. Руки в стороны расставлены, за спиной висит железная спинка от кровати. А уже ночь настала. И он идёт в такой позе по улице. Голый.

Дошёл до автозаправочной станции. Как-то дверь открыл, пытается боком войти. А там кассирша одна-одинёшенька работает в ночной смене. Увидела парня голого, взвыла, хватает огнетушитель и на мужика направляет – пшик, пшик! Всю пену на него выпускает.

Тот весь в пене, бросается наутёк. Но бежать-то неудобно. Я ж говорю, вы сами попробуйте бегать с кроватной спинкой за спиной и руками к ней прикованными.

Кассирша полицию вызвала, та примчалась, подавай, мол, насильника! А мужик бежит по улице, от пены совсем ослеп. Орёт диким матом. И голый.

Наконец, схватили его полицейские. Отцепили беднягу, благо, что у всех полицейских стандартный ключ от наручников. Отправили в ближайшую больницу. Привезли в приёмный покой, а там его дама сердца лежит, в себя приходит после пережитого. Парень как увидел её, так в дрожь бросило. Истерика началась, рыдает, мол, не надо меня к ней в соседи, отправьте меня в другую больницу, спасите…

Еле откачали. Но долго ещё ходил с опаской, от девушек отшатывался. Зато девицу наградили за героизм на пожаре.

Вот такой жуткий полицейский произвол имел место в Монреале. А вы говорите…

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