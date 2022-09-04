Фестиваль города Квебек вот-вот начнётся. Спешите видеть!

В столице Квебека с 4 по 9 сентября состоится праздник в честь города – одного из центров всемирного наследия

В рамках Всемирного Конгресса городов Мирового наследия, в городе Квебек проходит фестиваль истории города.

С 6 по 9 сентября этого года в городе Квеебк проходит 16ый Всемирный Конгресс Организации городов мирового наследия. В рамках этого события город организовал праздник – фестиваль À Québec, посвящённый этим городам.

На многих улицах и площадях центра города устроены выставки, рассказывающие об исторических городах. Несколько экспозиций посвящены истории города, а актёры, представляющие выдающихся исторических персонажей, будут выступать перез зрителями, рассказывая о своих деяниях, причём упор на сей раз сделан не на известнейших политиков или полководцев своего времени, а на обычных граждан, которые внесли большой вклад в развитие города и страны. Например, будет представлен Жозеф Моррен, основатель колледжа Моррен в Квебеке или Луи Лефебвре, один из виднейших пивоваров своего времени.

Всего в Старом Квебеке организованы свыше двадцати праздничных площадок, где можно как и ознакомиться с выставками, так и послушать музыку и потанцевать.

Все мероприятия в рамках этого культурного события бесплатны.

Одновременно 8 сентября открывается выставка “Первые 100 лет фотографии Квебека” – на выставке будут представлены фотографии, сделанные с 1839 по 1939 годы. Эта выставка будет работать на территории Старого порта Квебека.

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